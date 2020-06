Millonaria deuda pone en riesgo los tratamientos de pacientes con diálisis en plena cuarentena

El problema se repite, tristemente, pero en plena pandemia del coronavirus merece una preocupación aún mayor: una veintena de personas en Mar del Plata está a punto de quedarse sin tratamiento por la millonaria deuda que arrastra el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) con los centros de diálisis de toda la Provincia de Buenos Aires.

"A todo el sector de la asociación le deben alrededor de 300 millones de pesos y hay centros que están en el conurbano y el interior de la Provincia que están con riesgo de cerrar por esta situación. Lamentablemente, va a haber pacientes que se quedarán sin tratamiento si esto sigue igual", afirmó Alfredo Casaliba, titular de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales.

El referente del sector cuestionó la intervención de la Justicia en la problemática: representantes de la obra social obtuvieron el dictado de una precautelar por parte de un magistrado en el que se ordenó la continuidad de los tratamientos pese a no contar con los fondos para sostenerlos. "El juez nos dice que sigamos prestando pero no le dijo a Ioma que pague. Esto no se puede sostener", remarcó.

"No es que nosotros no queremos prestar, es que no podemos. Nos deben prestaciones desde la mitad de agosto del año hasta la fecha", aseguró Casaliba, quien precisó que los montos adeudados se enmarcan dentro del programa federal Incluir Salud cuya administración está a manos de la Provincia a partir de un convenio que se firmó en 2018.

A ello, se suma la problemática de que el Ministerio de Salud tampoco tiene importantes atrasos en los pagos. "El último pago que se constató fue en octubre de 2019 y después nunca más", señaló el responsable de la asociación, al tiempo que calificó como "desesperante" el presente de algunos establecimientos que brindan este servicio.

En General Pueyrredon, según precisó, hay 6 centros privados de diálisis y 21 pacientes que se atienden a través de Incluir Salud, por lo que su tratamiento se vería imposibilitado si no se regularizan las deudas.

Frente a este marco, Casaliba fue muy critico del anuncio que encabezó semanas atrás el gobernador Axel Kicillof, junto al titular de Ioma, Homero Giles, para brindar ayuda económica a clínicas privadas a través del la iniciativa Propuesta de Sustentabilidad del Sistema Sanatorial.

"Ioma piensa prestarles a los sanatorios 400 millones de pesoss cuando 300 millones de pesos nos corresponden. Y ni siquiera nos responden las autoridades a nuestros planteos", apuntó, y concluyó: "El esfuerzo que estamos haciendo nos está matando y, en definitiva, parece que quieren eso".