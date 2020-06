¿Irá o no irá? México "invitará" a Luka Romero a la Selección Nacional

Luka Romero ya se puso la camiseta argentina en la Selección Sub 15 y ratificó que su idea es seguir jugando con la celeste y blanca.

El técnico mexicano Javier Aguirre aseguró que el juvenil Luka Romero recibirá una invitación para jugar en la selección de ese país, luego de que lo hiciera para el sub 15 argentino. "México me consta que quiere hacerle una invitación para estar con la Selección, no sé a qué nivel', dijo Aguirre en declaraciones reproducidas por la agencia española de noticias EFE.

Romero, de 15 años, es hijo de argentinos que nació en México y juega en Mallorca de España. Según el ex entrenador del seleccionado mexicano, "en eso hay que ver el proceso" porque "no puedes apurar a un chico de 15 años, lanzarlo a una eliminatoria mundialista", aunque aclaró que "bien llevado hay futuro".

Romero se convirtió esta semana en el jugador más joven en saltar al campo en un partido de la máxima categoría del fútbol español, el miércoles pasado ante Real Madrid. "Lo felicito", señaló al respecto Aguirre, y declaró que "apenas pisó el campo tuvo un récord y ojalá tenga más".

"También felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerle", manifestó el actual entrenador de Leganés, de España, "a su directiva por apoyar a su técnico en un momento tan duro", y se esperanzó: "Ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho".