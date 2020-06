Scaloni insistió en que le da lo mismo jugar en cualquier cancha

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aseguró que le "da lo mismo ser local en cualquier estadio", luego de la polémica que se generó por sus declaraciones sobre una aparente "frialdad" del Monumental riverplatense, al tiempo que reiteró que el delantero de París Saint Germain (PSG), Mauro Icardi, "tiene las puertas abiertas" en el representativo nacional.

"La verdad que me da lo mismo ser local en cualquier estadio. Cuando hablé de cercanía física por el calor del público, no me refería al aliento, porque no tengo nada en contra de los hinchas de River. Como Argentina históricamente lo hizo, vamos a ir al Monumental a jugar varios partidos de la Copa América y también de las Eliminatorias, y sé que nos vamos a sentir locales, cómodos y respaldados", le indicó a Infobae el director técnico argentino desde su residencia de Mallorca. "Pero insisto en que el seleccionado tiene que jugar en distintos puntos del país, porque no entiendo por qué debe hacerlo sólo en un estadio", remarcó.

Y respecto de Icardi, fue puntual cuando recordó que estuvo "en el comienzo de este ciclo, y no hay dudas que es un jugador muy valorado y que puede estar en el seleccionado". "Si en la última convocatoria no estuvo fue porque creíamos que había jugadores que estaban más consolidados con nosotros, pero Icardi tiene la puerta abierta de la selección, ya que permanentemente lo seguimos, lo miramos y está en consideración. No hay duda que es un jugador interesante, con una edad (27 años) en la que nos puede dar mucho", advirtió.

"Después, la alternativa de reunir en el ataque a Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez no pasa por la complejidad de un partido, sino por el modo de atacar. Con Brasil, en la Copa América, jugamos con los tres, porque estábamos bien y pensábamos que les podíamos hacer daño. Lo que no puede pasar es que siempre tengan que jugar los tres. No hay que armar el equipo a partir de ellos porque a veces los partidos no requieren de eso", subrayó.