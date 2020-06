Mar Chiquita en fase 5: Paredi pide “no recibir invitados de otras ciudades”

Mar Chiquita atraviesa desde hace varias semanas la fase 5 de contención de la pandemia del coronavirus, un período en el que se hallan poco más de 70 distritos de la provincia de Buenos Aires de los más de 130 existentes.

Ante el inicio de una nueva semana y luego del anuncio del gobernador Kicillof respecto a la situación del Amba, el intendente volvió a emitir un mensaje a la población en donde describió que la comunidad del distrito debe actuar "con mucha prudencia y ser muy rigurosa en los controles" a fin de poder lograr permanecer en la actual fase.

"El Gobierno Nacional está siendo muy acertado respecto a las medidas tomadas. En Mar Chiquita, solo tuvimos un caso confirmado en más de cien días y ya se recuperó en el mes de abril. La circulación está en el Amba, no en nuestro distrito, por lo que vamos a seguir trabajando exhaustivamente en los controles y a extremarlos", expresó Paredi al respecto.

En esa líneal el jefe comunal hizo foco en el comportamiento de la sociedad y recordó: "Las reuniones masivas y las fiestas no se pueden hacer, como tampoco pueden abrir clubes, cantinas y gastronomía al público. Les pedimos a los vecinos y vecinas que las reuniones sean solo familiares hasta 10 y que no reciban invitados de otras ciudades. Debemos ser prudentes y no incentivar la llegada de personas no residentes que están en zonas de transmisión del virus" exclamó el titular del Ejecutivo marchiquitense.

En esa línea Paredi se mostró agradecido "con el personal de salud, policial y especialmente con el personal municipal, por el gran trabajo que realizan día a día en los controles de los accesos a las localidades".

"Todos deben seguir cuidándose, utilizar barbijo y que los comerciantes no permitan el ingreso sin tapaboca y nariz. Cumplamos los protocolos correspondientes de cada actividad recreativa permitida", insistió en ese sentido el jefe comunal.

"En Mar Chiquita estamos atravesando un momento difícil pero gracias al apoyo del Gobierno Nacional y Provincial, los más de mil agentes municipales van a cobrar el aguinaldo y el viernes 3 cobrarán el sueldo", concluyó Paredi.