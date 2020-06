Delfina Pignatiello presionó y los atletas olímpicos tendrán habilitación

Era algo que se venía haciendo esperar, que ya había tenido la queja de la marplatense Belén Casetta, que en los últimos días también se escuchó la voz del campeón olímpico Santiago Lange y que terminó de explotar cuando la nadadora Delfina Pignatiello, una de las grandes esperanzas del deporte argentino, anunciara la posibilidad de desistir participar de Tokio 2021 ante la falta de entrenamientos. Viendo la situación, el Ministerio de Deportes evaluó y en las próximas horas informará oficialmente la mediada que les permitirá entrenar a los deportistas nacionales clasificados o con chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Japón.

Habrá que esperar el comunicado oficial, pero fuentes cercanas al ministro Matías Lammens y la secretaria de Deportes, Inés Arrondo, hicieron saber que es un hecho. Una medida lógica, que se hizo esperar más de la cuenta, y que no refiere al deporte recreativo, sino para un número reducido de deportistas que tienen la gran oportunidad de su vida por delante y ven que no pueden llegar de la mejor manera y dan enormes ventajas.

La primera en hablar del tema había sido Belén Casetta, que primero envió una carta abierta pidiendo la posibilidad de entrenar y, ante la falta de respuestas, explotó en una nueva publicación a través de sus redes sociales.

Más allá de que todos están en la misma situación, otra voz fuerte que exigió que los tengan en cuenta, fue Santiago Lange, el campeón olímpico de Yachting, que aseguró que barajaba la chance de irse a entrenar a Europa. "Nunca en mi vida paré de navegar. Los que lideran tienen que ser creativos e inteligentes para definir lo que se puede hacer", sentenció.

Y todo terminó de explotar este jueves, cuando la joven nadadora Delfina Pignatiello, en una entrevista en TN, sorprendió a todos al anunciar que "saber que tal vez no pueda prepararme me frustra muchísimo y pienso en no estar tal vez en los Juegos Olímpicos", tras cumplir más de once semanas sin poder meterse a la pileta.

Por el mismo carril fue su madre María Paula Beltrame, exnadadora, que confirmó que "la decisión de no ir a Tokio está casi confirmada, ella no tiene una malla con superpoderes. Si no puede entrenar, ¿a qué va a ir?".

Ante esto, el mensaje llegó a las autoridades y tomaron la decisión de permitir a los deportistas que se preparan para la cita o para buscar la clasificación que puedan retomar a la actividad. Una vez que terminen de definir el protocolo y la forma en la que se llevará a cabo este regreso, lo harán oficial y, podría comenzar a partir del lunes.



