Cómo están trabajando los cafés, tras una semana desde la reapertura

Se cumple una semana desde la reapertura de los cafés en Mar del Plata en el marco de una prueba piloto que, en principio, se extenderá hasta el próximo 17. Desde los comercios expresaron satisfacción por la vuelta a la actividad, al tiempo que remarcaron que por el momento la actividad es baja y dista de lo que fue antes del inicio de la pandemia.

En este contexto, 0223 realizó una recorrida por algunos de estos establecimientos para reflejar la actualidad de los mismos, cómo tomó el público la reapertura, el nivel de cumplimiento de los protocolos, y la actividad económica en comparación con otros momentos cuando no había cuarentena por efecto del coronavirus.

Uno de los cafés clásicos de la zona Güemes es "Mr. Toto", de Olavarría casi Castelli, en donde María Cecilia Ibañez, la propietaria, sostuvo que "la reapertura fue muy buena, la gente respondió muy bien y se cuida mucho, a los negocios nos sirve muchísimo". En dicho establecimiento, la comerciante señaló que "se está trabajando al 50% aproximadamente".

Según la responsable del tradicional café "ojalá que todo siga bien para que puedan abrir otros rubros como restaurantes y cervecerías". "Estamos todos muy contentos mientras no se propague el virus", concluyó.

Por su parte, Juan Rodríguez, uno de los propietarios de los café "Adorado", señaló que "arrancamos con muchísimas expectativas, los primeros días fue muy lindo el trabajo, aunque por el momento estamos en algunos casos entre el 45% y el 60% de la actividad respecto a marzo, que es mucho más de lo que veníamos trabajando con el delivery o el take away".

Según el empresario, "estamos con muchas expectativas de poder seguir abriendo la actividad, no nos olvidemos que nos faltan los restaurantes, las parrillas, como primera etapa en el mismo horario y después ir por las cervecerías y bares aunque sea con un horario acotado". En ese sentido, Rodríguez sostuvo que "si la ayuda del Estado sigue, y podemos seguir trabajando en este nivel de facturación, vamos a poder seguir mientras esto pasa, sino se va a poner muy complicado".

En la zona de la terminal ferroautomotora se ubica uno de los cafés de antaño de la ciudad, es el famoso "Dallas" de Luro y Olazabal, con más de 30 años en esa esquina. Allí nos recibió Pablo, el responsable, quien sostuvo que "lo estamos viviendo con mucha emoción y entusiasmo, la gente tenía ganas de salir y colaboran con el protocolo". En cuanto al trabajo, el joven cafetero señaló que "tenemos la suerte de que por nuestra trayectoria tenemos muchos clientes que nos vinieron a saludar porque desde el 17 de marzo que cerramos las puertas no los veíamos, pero no hay mucho trabajo, estaremos a un 40% o 50% de lo que supimos trabajar".

Por último, Adrian Debernardi, responsable del café "Adorado" de avenida Independencia remarcó que el trabajo viene "bien para lo que estábamos, la gente dejó de comprar para llevar o dejó de llamar por teléfono al delivery, para sentarse en una mesa, tal vez es el mismo cliente que ya no pide sino que se sienta a tomar un café, entonces no es que se duplicó, en cierto modo es la misma clientela que cambió de hábito y volvió a sentarse".

Según Debernardi, la actividad "mejoró un poquito pero no mucho", y en ese sentido remarcó que "rentable no va a ser nada en este rubro hasta que vuelva la normalidad porque seguimos manteniendo las estructuras grandes, los precios siguen subiendo, la carta que tenemos está retrasada mínimamente 6 meses en los valores porque no se puede cobrar lo que se debería". "Estamos traccionando en barro, igualmente todo es mejor, cambió el ánimo, recién van pocos días, hay que darle un poco de tiempo, pero por ahora estamos lejos del ideal", sostuvo.