Recomiendan aumentar los testeos en centros de salud y geriátricos

La rápida y abrupta multiplicación de casos de Covid-19 en Mar del Plata preocupa a la ciudad y la situación epidemiológica genera distintas miradas y análisis.

En ese punto, Alejandro Ferro, integrante de la Sociedad Marplatense de Infectología y exsecretario de Salud Municipal, consideró en diálogo con 0223 Radio, que en Mar del Plata "era esperable" un aumento de infectados de coronavirus, que sucedió "de la noche a la mañana como puede pasar en una pandemia".

"No hay que destapar champagne ni contar frenéticamente lo que falta para llegar a los 21 días sin contagios. Hay que sacarse la idea que la ciudad es invulnerable al virus. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener una pandemia acotada y que no se saturen los centros de salud", razonó el médico.

Para Ferro, este brote "es un llamado de atención" para recordar las medidas de lavado de manos o de distanciamiento social, "que parecen ser olvidadas por la gran cantidad de fiestitas que hay en las casas de manera increíble".

"Si me reuno con familiares que no conviven conmigo, son extraños desde el punto de vista virológico. Esto es una lucha que va a tener su tiempo y ya no pasar el invierno sino prepararse para un verano activo para mantener la ciudad trabajando y mantener el distanciamiento social", remarcó el exedil de Acción Marplatense.

Para Ferro, "hasta tanto no haya una vacuna, la única medida es el distanciamiento social y la cuarentena quirúrgica, sin cerrar un país, sino partes" y opinó que en Mar del Plata "hay que testear mucho más y en los lugares donde pueden ser los geriátricos e instituciones de salud, haciendo test aunque no haya síntomas, ni hablar como en el Houssay, que atiende a muchos geriátricos".

"En Nueva York de pasar a tener 1300 muertes por día ahora tienen 6 o 7 muertos pero siguen haciendo 70.000 testeos diarios con 1% de positivos. Lo hacen para no tener rebrotes. Hay que mirar lo que pasa en otros países para ver qué funciona y que no. Hay que tener respeto al virus", dijo Ferro.

Y advirtió: "Si el Amba se descontrola, las autoridades sanitarias dicen que se descontrola Rosario y Córdoba y yo le agrego Mar del Plata", concluyó.