La reacción y declaraciones de Messi que retumban en España

No es habitual que Lionel Messi se pare a hablar al finalizar los partidos, pero tenía ganas de hablar, hizo una excepción y lanzó munición gruesa en el césped del Camp Nou que empieza a tomar repercusión en España casi a la altura de la consagración del Real Madrid. Un ratito antes, había hecho un gesto en el momento de marcar el gol de tiro libre que le daba el empate parcial que mostraba un fastidio previo. Y en el cierre, no tuvo problemas en responsabilizar a Barcelona por el título que se les escapó a manos de su clásico rival y avisó que "si seguimos así, también vamos a perder con Nápoli".

De menor a mayor, fue levantando temperatura: "El Madrid hizo lo suyo y tiene mucho mérito... Pero nosotros le ayudamos a que se lleve la Liga", comenzó el capitán "culé", que aseguró que "desde enero para acá todo ha ido muy mal". "No esperábamos ni queríamos acabar de esta manera, pero ha sido la confirmación de cómo fue todo el año. Hemos sido un equipo muy irregular, muy débil que nos ganan por velocidad, nos crean y nos hacen gol", sentenció.

Aunque no le sacó la responsabilidad al plantel (" tenemos que hacer autocrítica todos"), también apuntó a la dirigencia y señaló que "debe ser global en todo el club". Y la parte más fuerte, fue pensando a futuro, en la revancha de los octavos de final de la Champions League: "Ya dije que jugando así no podíamos ganar la Champions... Tenemos que cambiar mucho porque si no el partido del Napoli lo vamos a perder también" avisó.

"Nosotros también estamos mal porque venimos de donde venimos. La gente se queda sin paciencia después de lo que pasó en Roma y Liverpool y es lógico" concluyó Messi, que sabe que la última chance que tienen de redimirse es avanzando en la competencia europea.