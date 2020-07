Su expareja la hostiga y hasta le incendió la casa: tiene miedo de que la mate

Berenice Baldasseroni (27) pensó hace dos años y cuatro meses que al irse junto a su hijita de la casa familiar se alejaba, por fin, de la violencia de su expareja, Ariel Escalante (45). Sin embargo, los ataques no sólo continuaron, sino que además se profundizaron con el transcurso de tiempo: sin ir más lejos, a fines del año pasado le incendió la casa en la que vivía con la nena, en Parque Camet.

La historia de Berenice y Escalante comenzó hace ocho años y fruto de esa relación tienen una hija de 7. “Siempre fue tóxica: me golpeaba, ejercía sobre mi violencia económica y sexual. Pero recién me pude ir hace poco más de dos años”, define. Durante unos días estuvo en el Hogar de Tránsito Galé y con una beca por vulnerabilidad pudo salir adelante: comenzó a trabajar de peluquera, luego vivió en lo de una amiga y terminó de construirse una casa en la zona norte de la ciudad. Pero rápidamente volvieron los problemas con Escalante, quien -según la mujer- pretender volver con ella para “estar los tres juntos”.

“Cada vez que me iba a trabajar me seguía en la calle o llamaba al trabajo para ver si estaba ahí; se metía adentro de mi casa, un día me robó los cables de la luz y en noviembre del año pasado me prendió fuego la casa”, contó Berenice, que este viernes se presentó una vez más en el Juzgado de Familia 1 para pedir una restricción que proteja a la menor, medida que le otorgaron sólo hasta miércoles.

Según sus cálculos, hasta el momento hizo más de 20 denuncias por violencia y aunque solicitó varias medidas de restricción, Escalante “las violó todas”. Además cuenta con un botón antipánico pero advirtió que cada vez que lo acciona, la policía llega cuando el sujeto ya se alejó de su casa.

Además, Berenice tiene registros de las amenazas y agresiones que padece (corridas, escupidas, audios de WhatsApp con insultos), material que este jueves también presentó en la Justicia. Allí se incluye un video de unos pocos segundos en el que se observa a Escalante detenerse en la vía pública, bajar de su camioneta y correr unos metros a la mujer, que huye corriendo. “La verdad, tengo miedo de que me mate”, reconoció.

Las agresiones alcanzan además a la nueva pareja de Berenice, a quien Escalante escrachó en las redes sociales, acusándolo de pedófilo. “De mi dice que me prostituyo, que robo abuelos… Siempre tiene algo distinto para decir. Ya hicimos las denuncias, no sabemos qué más hacer y realmente tengo miedo de que me lastime a mi o a mi hija”, sentenció.