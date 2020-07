Advierten que sigue la falta de médicos en el Centro de Derivación de Menores de Batán

Representantes del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata insistieron con el reclamo a las autoridades provinciales por la falta de médicos que se constata en el Centro de Admisión y Derivación de Menores (CAD) de Batán, aún en plena pandemia del coronavirus.

La problemática, que se sostiene desde principios de año, volvió a ser advertida por Marcelo Yáñez Urrutia, uno de los fiscales del fuero, quien remarcó los serios inconvenientes operativos que implica esta situación en los momentos posteriores a la aprehensión del joven que está en conflicto con la ley penal.

Es que si no hay profesionales de la salud para hacer revisiones de rutina, entonces los menores no tienen posibilidad de ingresar al CAD y deben permanecer durante horas, privados de su libertad, en un patrullero. "El martes tuve un hecho así conuna joven que no pudo ingresar porque no había médico. También están los médicos de policía, pero hay muy pocos y no atienden de noche", señaló.

El fiscal detalló que la menor "tuvo que quedar aprehendida en un móvil desde las tres hasta las ocho hasta que pudo ser atendida por equipo técnico del Poder Judicial". "Se llegó a derivar la situación a la Secretaría de Niñez y Adolescencia del Municipio pero no la quisieron recibir porque decía que el informe médico no cumplía los requisitos formales", cuestionó.

"Esto es una carencia que viene padeciendo el sistema hace muchos años. La verdad es que hay muy pocos médicos porque muchos renuncian", agregó el funcionario del fuero marplatense, en declaraciones a 0223, y aclaró: "La problemática también se da en el fuero de adultos".

Frente a la falta de profesionales de la salud, Yáñez Urrutia señaló que en otras instituciones públicas de la ciudad también se muestran reticentes a realizar los chequeos de rutina. "En el Hospital Interzonal no atienden, en el Materno tampoco, en la salitas tampoco; nadie quiere atender a menores que están aprehendidos. Y es un informe simple, solo para habilitar el ingreso", cuestionó.

El CAD abrió sus puertas a fines de septiembre pasado y funciona en el mismo predio que el Centro Cerrado de Batan, que es popularmente conocido como "Batancito". Allí, los profesionales ofrecen atención todo el día para los menores que protagonizaron algún conflicto con la ley.