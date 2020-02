La Justicia denuncia que faltan médicos en el Centro de Derivación de Menores de Batán

Lo advirtió el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yañez Urrutia. "Sin profesionales, este espacio no se puede usar", explicó, sobre la problemática.

La falta de recursos que dispone la Justicia parece ser una problemática que se naturaliza en cualquier espacio. El Centro de Admisión y Derivación de Menores (CAD) que puso en funciones en el final de su mandato el gobierno de María Eugenia Vidal no parece ser la excepción: desde la Justicia aseguraron que no puede utilizarse por falta de médicos.

La problemática la confirmó a 0223 Marcelo Yáñez Urrutia, el integrante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien lamentó la grave falencia en su funcionamiento al reconocer el "importante" objetivo con el que se concibió. "Esto buscaba evitar que los móviles se encontraran aprehendidos dentro de un móvil policial hasta que el fiscal decida su detención o no pero así no se puede hacer nada", señaló.

El funcionario judicial dijo que gran parte del personal del lugar de alojo que está ubicado en el mismo predio del Centro Cerrado de Batán "renunció o se fue" y eso incluyó el alejamiento de profesionales de la salud ligados a las fuerzas policiales, los cuales cumplen un rol indispensable en esta instancia del proceso.

"Si yo mando un menor a este lugar, no puede ingresar sin antes haber sido revisado con un médicos. Y como no hay médicos, el menor se tiene que quedar en el móvil y justamente la idea no es esa. Se genera nuevamente una situación de trastorno", planteó el fiscal.

Yáñez Urrutia mostró la expectativa de que las nuevas autoridades bonaerenses del gabinete de Axel Kicillof "tomen este dispositiva y lo pongan en marca como corresponde para poder trabajar de manera adecuada". "Hasta ahora, en vez de favorecer el buen desarrollo de una investigación, el centro significó un obstáculo constante", lamentó.

En los últimos días, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también habían exigido el pase a planta permanente de unos casi 50 trabajadores que se desempeñan en el CAD de menores en conflicto con la ley penal. "Creemos que la mejor solución es el pase a planta permanente. Tenemos la promesa de que se va a solucionar. Necesitamos instancias en las que avancemos", manifestaron desde el gremio.