El jefe de gabinete ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, consideró que "Mar del Plata está razonablemente bien" pese a los brotes de coronavirus que en las últimas dos semanas disparó a más de 360 la cantidad de casos activos aunque al mismo tiempo remarcó que "en cualquier momento" se puede dar marcha atrás con la reapertura de algunas actividades.

En su paso por Mar del Plata para inaugurar el unidad modular que está al lado del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende, el funcionario de Axel Kicillof aseguró que "hay un muy buen trabajo" con el intendente Guillermo Montenegro. "Trabajamos casi diariamente en cuestiones referidas a las aperturas de comrecios, fábricas y actividades productivas", afirmó.

BIanco reconoció que las últimas dos semanas fueron monitoreadas con "mucha atención" por parte de la Provincia después de la disparada de casos que se gestó inicialmente en el sanatorio Bernardo Houssay y la residencia de larga estadía Námaste. "Sabemos que hubo un aumento importante de casos pero tenemos en cuenta la relación con la población total y por estamos ponderando cada contagio cada 100 mil habitantes", precisó.

"El indicador que nos preocupa a todos es la capacidad de atención de los pacientes en terapia intensiva porque queremos que garantizarle a cada uno de los bonaerenses que lamentablemente contraiga la enfermedad que tenga acceso a un respirador. Eso es lo que más nos preocupa", planteó, en la conferencia de prensa que brindó este martes por la mañana.

Bajo esa lógica, Bianco entendió que la ciudad está "razonablemente bien" porque la ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) es menor al 50 por ciento. "Por ahora entendemos que Mar del Plata puede funcionar así, en fase 4, pero esto es día a día, minuto a minuto. Ya lo dijo el gobernador: esta es una fase aislamiento intermitente y en cualquier momento se puede dar marcha atrás con la reapertura de actividades", aseveró.

"Ojalá que se puedan mantener a raya los contagios y las muertes y se pueda mantener una vida con ciertos parámetros de normalidad, pero si esto no es así no vamos a dudar en marcha atrás", aclaró, y agregó: "Tenemos que controlar la pandemia, cosa que estamos bastante lejos".

En ese sentido, el jefe de gabinete de ministros bonaerenses también advirtió que "mientras más circulación de personas haya mayor es la posibilidad de contagios". "Lo hemos dicho hasta el cansancio y creo ya podemos decir que es una ley de hierro de esta pandemia", sostuvo.

Más de 170 camas de terapia intensiva para enfrentar la pandemia en Mar del Plata

En una primera instancia, el responsable del Gobierno marplatense también resaltó el trabajo en conjunto con la Provincia y la Nación para poder construir el hospital modular que se presume como un centro clave y estratégico para la demanda que impone el Covid-19 ya que cuenta aporta 76 camas nuevas: 24 de terapia intensiva y 52 de internación general.

"Hoy estamos preparados para enfrentar una situación que sin dudas no nos hubiera gustado estar pero lo importante es ver que cuando nos ponemos de acuerdo y trabajamos juntos se logran cosas como estas", afirmó el intendente.

Montenegro, en este marco de crisis, también pidió poner el foco en la cantidad de camas UTI que dispone la ciudad y estimó que, con el aporte de la unidad modular del Higa, General Pueyrredon suma más de 170 camas de estas características. "Nuestra ocupación de camas UTI es de menos del 45 por ciento y ni siquiera estamos considerando las que hay en el hospital modular", destacó.

"La situación es buena pero eso no quiere decir que no tengamos que ser muy exigentes en lo que siempre tenemos que hacer, que es usar barbijo, salir para lo indispensable y no hacer reuniones privadas entre amigos ni familiares", insistió el jefe comunal.

A partir de los brotes de contagios, el intendente reiteró que la responsabilidad social e individual es "clave en este momento de la pandemia". "Monitoreamos día a día la situación de la ciudad y consultamos todo el tiempo con la Provincia porque queremos estar absolutamente seguros de cada decisión que tomamos", concluyó.