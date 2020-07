Coronavirus: curva de contagios en ascenso en Chascomús

Días complejos en Chascomús, donde la comunidad transcurre la última semana de julio con su cifra más alta de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Los actuales 33 casos activos pusieron en alerta a las autoridades, que manifestaron varias veces su desagrado por el comportamiento de la sociedad.

Este miércoles, el intendente Javier Gastón fue contundente al respecto: “Una persona al ser parte de una juntada pone en riesgo a toda la comunidad, el sistema de salud, la vida de muchos adultos mayores y, desde ya, la posibilidad de trabajar de muchos vecinos. Una cosa es tener que convivir con el virus y otra muy distinta es salir a buscarlo impunemente, distribuirlo y poner en jaque nuestro sistema de salud”, sentenció el jefe comunal.

En paralelo, la comuna presentó una denuncia ante el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi para que se investiguen los hechos ocurridos en el hogar de ancianos Santa María, por la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 202, 203 y 205 del código penal.

Según detallaron desde el gobierno local, la decisión busca que se investigue si existió algún delito en el ingreso de una persona que produjo el contagio de otras ocho en forma directa.

"Si bien se constató que la mujer de 96 años que luego falleció, tenía dos estudios negativos para COVID resulta necesario que la justicia determine si se produjo el incumplimiento tanto de los protocolos sanitarios como de los decretos que impedían la circulación hacia nuestra ciudad de personas provenientes del Amba no exceptuadas del Aspo o, en su caso, porqué no guardó la cuarentena en su domicilio particular como dispone la normativa municipal" manifestaron desde el gobierno local.

“La falta de empatía con el otro se está notando cada vez más. Muchos chascomunenses esperan ansiosos que se hagan las cosas bien para poder volver a sus actividades habituales y por el momento estamos cada vez más lejos que eso ocurra” culminó Gastón, para trazar un panorama negativo de la situación.