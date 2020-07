En medio de la pandemia, cuatro clínicas pagarán el aguinaldo en tres cuotas: trabajadores evalúan medidas

La secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Laura Delpir, confirmó este lunes que cuatro clínicas de Mar del Plata anunciaron que pagarán el medio aguinaldo en tres cuotas (una por mes), lo que generó un profundo malestar entre los trabajadores, que por estas horas analizan los pasos a seguir. Se trata de la Clínica Colón, Pueyrredón, Clínica de Fracturas y Clínica del Niño.

“Una vez más, los empresarios de las clínicas demuestran lo que son”, disparó Delpir, quien calificó de “lamativo” que otras clínicas más pequeñas sí hayan podido cumplir con el pago del medio aguinaldo, mientras que “hay empresas como la Colón, que ahora empezó a modificar otra área para poder agrandar quirófanos”. “Tienen plata para construir pero no tienen plata para pagarle a los trabajadores”, cuestionó en diálogo con 0223 Radio.

En ese sentido, también subrayó que las clínicas mencionadas recibieron los ATP que “solidariamemte” dispuso el gobierno nacional. “Si bien bajó el trabajo, nunca se dejó de trabajar, y encima percibieron el ATP”, remarcó y reparó en el que salario anual complementario tampoco es un imprevisto.

Delpir se mostró molesta por la situación, sobre todo, teniendo en cuenta la responsabilidad que recae sobre los trabajadores de la sanidad durante el contexto de pandemia. “Tenés a tu personal en la primera línea de fuego, mientras que los médicos -que son todos accionistas- han ganado fortuna”, dijo, y agregó: “Nadie cuestiona esto pero ahora es el momento de ser solidario con el personal porque el médico, con suerte, está media hora con el paciente, el resto del tiempo estamos los enfermeros, las mucamas, los camilleros, el personal de mantenimiento, las administrativas”.

“A mi no me extraña, pero la gente se tiene que preguntar cómo puede ser que en una situación mundial como la que estamos atravesando no prime la solidaridad hacia los trabajadores que son los que les sacan las papas del fuego”, señaló y anticipó que en las próximas horas analizarán en asambleas si se va a a convocar a medida de acción directa o no.