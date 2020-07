Por el paro de colectivos, taxistas tienen más trabajo pero reconocen que la actividad bajó un 70%

Mientras se desarrolla el paro de colectivos, que desde hace dos semanas mantiene interrumpido el transporte público –desde el viernes 3 de julio con un paro total- desde el gremio de conductores de taxis indicaron que la protesta le generó más viajes aunque admitieron que la actividad se mantiene en picada durante la pandemia.

"El trabajo ha levantado aunque debido a que muchísimas actividades se han visto paralizadas, nuestro trabajo está mermado en un 70%", afirmó en diálogo con 0223 Radio, Donato Cirone, titular del Supetax.

En esa línea, el dirigente razonó que “al no tener colectivos, la gente se toma un taxi pero para ser realista, no puede darse el lujo o gastar el dinero que no lo tiene", dijo.

En relación a si la crisis económica que sacude a Mar del Plata y si hubo un aumento de la delincuencia, el titular del gremio de choferes, sostuvo que han sufrido "varios robos" y destacó la labor policial, "porque todos fueron detenidos" así como valoró acompañamiento del jefe de la Departamental, Lucio Pintos y del intendente Montenegro, “que a cualquier hora en que los llames, siempre tratan de darnos una solución al reclamo”.

"Hemos pedidos mayores controles en algunos lugares y sabemos que la delincuencia no se va a terminar", señaló Cirone, que evaluó que en la actualidad, la peligrosidad que sufren los choferes "es en toda la ciudad y no como antes cuando había barrios más peligrosos que otros".

"Adonde quieran que vayan, los choferes tienen el riesgo de sufrir un intento de robo y acaso con un compañero lastimado. Pero afortunadamente no hemos tenido heridos de gravedad como hemos tenido otros años", concluyó.