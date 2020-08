Un video de chicos de Once Unidos entrenando encendió la polémica

Hay una pequeña línea que separa lo que está bien de lo que está mal. La prueba piloto que firmó el intendente Guillermo Montenegro y que habilita la actividad individual en las Villas Deportivas, permitió que el club Once Unidos se agarrara de eso y organizara "entrenamientos físicos" de todos sus deportistas, en el inmenso predio que tienen a la vera de la ruta 2, con distanciamiento social y con un estricto protocolo. Sin embargo, la Liga Marplatense de Fútbol, por ejemplo, indicó que no están autorizadas las prácticas de ningún tipo, ya sean físicas, técnicas o tácticas. Desde la institución de Parque Luro, explican que no son entrenamientos, que se trata de darle un espacio a los socios para realizar actividades físicas y recreativas, dentro de los permisos municipales.

Desde el lunes por la noche, es un tema que da que hablar y que tomó repercusión por la publicación de un video en redes sociales, en la que reza: "10 de agosto de 2020. El gran día llegó, regreso al entrenamiento bajo protocolo" y las imágenes de un grupo de chicos (según dice de la Séptima División de fútbol) llevando a cabo una práctica física en la cancha principal del predio, con distanciamiento social y sin utilización de pelotas. Hasta ahí, todo bien. Pero la Liga Marplatense, entidad que rige a sus clubes asociados, no lo permite hasta (al menos) el 7 de septiembre, la fecha dispuesta por AFA para el regreso de las Ligas del Interior.

Viendo todo lo que se armó alrededor de eso, el presidente Horacio Taccone dialogó con "La Voz del Estadio", por Radio Eter 90.5 y aclaró que "Once Unidos no volvió a entrenar ni con el fútbol ni con ninguna disciplina. Salvo natación, no empezamos con ningún entrenamiento. Lo que estamos empezando a hacer, es que los socios del club vayan a la Villa Deportiva a hacer actividad física-recreativa, sin material deportivo, coordinados por los profes de las diferentes disciplinas. Comenzamos el día lunes, hoy martes estuve un rato y mientras el tiempo lo permita y la prueba piloto que dispuso el intendente siga vigente, lo seguiremos haciendo"

Consultado acerca de por qué se habló tanto del tema, razonó que "alguien considerará que por el hecho de ir a la Villa Deportiva los chicos están entrenando y nosotros lo vemos de otra forma. Que chicos de varios deportes hagan actividades recreativas física todos juntos. El primer día la mayoría eran chicos del fútbol, hoy fueron chicas de hockey, miércoles y jueves comenzarán los de básquet y vóley, van a ser actividades integrativas porque creemos que están muy buenas para que chicos de diferentes disciplinas puedan hacer actividades en forma conjunta, siempre de manera individual, con distanciamiento. Si alguien tiene duda que vaya a la villa, le van a tomar la temperatura y si le da bien, van a poder entrar por donde está señalado y podrán ver lo que hacemos ahí. No hay pelota de ningún tipo, somos respetuosos de lo que dispuso el municipio y en eso estamos. La verdad que es muy lindo ver cómo los chicos se pueden mover, se pueden distender después de tanto tiempo encerrados, haciendo vida muy sedentaria. Sólo cumplimos con lo que se puede hacer, ni más ni menos"

El concejal de Acción Marplatense e integrante de la Comisión de Reactivación Económica, explicó que en la prueba piloto "no hay un límite de gente, eso depende del espacio, hay que mantener el distanciamiento. En la cancha principal, habia 22 chicos haciendo actividad física y estaban a 8, 10 metros uno del otro. Una cancha tiene 7000 metros cuadrados, tenés mucho espacio entre persona. Se da una situación que es increíble, van los socios del club, llegan a la Villa, se les toma la temperatura, si están en condiciones ingresan. Entonces ahí le tendríamos que preguntar "¿vos que deporte hacés?" básquet, podés pasar. "¿Vos"? fútbol, vos no podés. Para mí no sería lógico bajo ningún punto de vista. Estamos tranquilos, estamos contentos, es muy lindo ver chicos y chicas haciendo actividad física, divirtiéndose, integrándose con chicos de otras disciplinas y si la prueba piloto se prolonga vamos a seguir haciendo", aseguró.

Por su parte, el coordinador Lionel Miccio, también aportó su mirada charlando con "Brisa Deportiva" por Radio Brisas y fue por el mismo lado: "Once Unidos no es un club de fútbol, es un club con fútbol y nosotros nos debemos a todos los socios. Entonces lanzamos una actividad que fue impulsada por el presidente Horacio Taccone, avalada por la Comisión Directiva, de poner en funcionamiento la Villa Deportiva con actividades recreativas con objetivo no de conseguir un rendimiento, sino de provocar la necesidad que tienen los chicos de volver a moverse. Y algo que también es importante, darle la posibilidad a los profes de educación física de volver a trabajar", sentenció poniendo también la cuestión laboral de los profesores.

Sin dudas, el pensamiento del profesor puede ser lógico y hasta podríamos estar de acuerdo en la necesidad tanto de los chicos como de los docentes. Ahora, la sensación es que se está realizando una actividad que no está dentro de las habilitaciones del municipio ni de cada una de las asociaciones. "Esta es una decisión dirigencial que tiene iniciativa de poner en marcha la villa y darle trabajo a mucha gente, no sólo a los profes, el personal del club. Hay un protocolo muy estricto, a mí me da más miedo ir al supermercado, donde hay más cercanía, que en la villa deportiva. A partir de acá surgieron muchas preguntas, no voy a poner en juego mi salud, la de mis compañeros de trabajo, la de los chicos. Al ver el descontrol que hay en la ciudad con un montón de actividades, creo que somos un agente de salud. Se liberó que los chicos anden en bicicleta de un lado para el otro, se juntan en grupos en casa, todo por no poder compartir, y nosotros en esto vamos a favorecer como agente de salud en esta pandemia", señaló Miccio.

Ahora resta saber qué dirá la Liga Marplatense de Fútbol, si habrá opinión de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey, de la Asociación Marplatense de Básquet, la de Vóley, o del resto de los clubes que respeta las decisiones grupales y se mantiene sin entrenar hasta tanto no llegue la habilitación general. Por lo pronto, Once Unidos no dio ni un paso atrás, mantiene el convencimiento que está bien lo que están haciendo y lo seguirán llevando adelante mientras el gobierno municipal así lo permita.