La Liga Marplatense no tiene fecha de regreso

Si alguien se ilusionó con la posibilidad de que se acerque la vuelta del fútbol local, después de los anuncios del retorno de las categorías profesionales, desde la misma Liga Marplatense se encargaron de desmoronar esa chance y ratificaron no sólo que se aguardará las determinaciones de AFA y el Consejo Federal, sino que también se hizo hincapié en que la pelota no volverá a rodar en nuestra ciudad mientras no se permita la presencia de público en las canchas.

La Liga Marplatense de Fútbol llamó a una reunión extraordinaria para aclarar la situación en relación a la posibilidad de la vuelta a los entrenamientos y la competición. La mesa directiva junto con los delegados de los 32 clubes de Mar del Plata se reunieron virtualmente durante casi dos horas para aclarar la situación en la que se encuentra el fútbol local. La misma fue de carácter extraordinario por lo que se labrará un acta con todo lo expuesto en relación a la vuelta a los entrenamientos y la competición misma.

El primero en tomar la palabra fue el presidente, el Dr. Roberto Fernández, que fue contundente: "Aquí nada ha cambiado. La Liga depende prioritariamente de la Asociación del Fútbol Argentino por lo que hasta que ellos no dispongan de un protocolo para la vuelta a los entrenamientos de las Ligas, nosotros vamos a seguir igual. "

A su vez quedó manifestado que una vez que AFA informe el protocolo, la Liga deberá adecuarlo, considerando que no todos los clubes poseen las mismas condiciones para afrontar una posible vuelta. "Tenemos que considerar a los 32 clubes que componen a la Liga porque todos tienen realidades diferentes. Yo más que nadie quiero que la Liga vuelva pero la realidad es que hoy no hay ninguna perspectiva", señaló, y agregó que una vez que esté constituído, deberá ser aprobado por el Gobierno Municipal.

Otra de las definiciones importantes tuvo que ver con el regreso de las competencias: "Mientras no se apruebe jugar con público la Liga no va a organizar ningún Torneo. Desde que yo estoy al frente de la Liga he intentado molestar lo menos posible a los clubes pero ahora necesitamos que todos colaboremos y tiremos para el mismo lado", cerró Fernández.

Finalizadas sus palabras, cada uno de los delegados presentes hicieron sus observaciones en relación a lo hablado manifestando total acuerdo y apoyo a la actual comisión directiva, anteponiendo la salud de cada una de las familias que integran sus instituciones.