Alberto Fernández volvió a pedir prudencia por la pandemia: "Seguimos corriendo un riesgo enorme"

El presidente Alberto Fernández junto al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunció este miércoles por la tarde los detalles de las 150 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que se elaborarán en el país, a partir del descubrimiento que se hizo meses atrás en la universidad británica de Oxford.

"Quiero expresar mi satisfacción por esto porque pone a la Argentina en un lugar de tranquilidad. Vamos a contar en cantidad de suficiente para cubrir la demanda más inmediata que tenemos que cubrir", garantizó el mandatario, en conferencia de prensa.

El precio de la vacuna oscilará entre los 3 y 4 dólares, lo cual Alberto Fernández consideró que es un valor que garantizará el acceso pleno para toda Latinoamérica. "Esperamos cuanto antes empezar con el proceso productivo", afirmó.

El jefe de Estado precisó que Argentina y México fueron seleccionados para producir la vacuna que inicialmente realizaron los científicos de Oxford, y que atraviesa la fase 3 de desarrollo: en el país se producirá la sustancia activa de la dosis mientras que la nación mexicana se hará cargo de la etapa de envasado y de finalización del proceso de elaboración.

Fernández aseguró que si no se hubiese materializado este acuerdo entre los distintos países Argentina habría demorado "entre seis y doce meses" más en acceder a la vacuna. "Es una linda noticia, una gran expectativa, un dato esperanzador y un gran orgullo trabajar juntos con México", celebró el presidente.

El presidente remarcó que se trata de un emprendimiento privado pero que no tiene "fines de lucro". "Acá no se buscan beneficios económicos por esta vacuna y por eso es relativamente barata en relación a otros proyectos que se conocen. Hay que celebrar la postura que adoptó AstraZeneca", destacó.

"Es un gran alivio para el futuro; no es una solución para el presente. Hoy seguimos teniendo los mismos problemas, que crecen los contagios y las muertes y eso hoy depende en gran medida de la responsabilidad social", aseveró.

Fernández, en este sentido, reconoció que "prácticamente la actividad se ha liberado en gran medida", por lo que volvió a pedir prudencia para que no prolifere la circulación de personas y, por ende, del Covid-19.

"Que me sigan hablando de cuarentena me asombra porque la gente sale con barbijos, con la distancia social, los negocios están abiertos, la actividad comercial es muy amplia", expresó, y ratificó: "Hasta aquí nadie me dice una mejor solución que preservarse y lo que veo es que los números de casos aumentan porque la circulación aumenta y porque no existen los cuidados que permanentemente pedimos que exista".

El jefe de Estado dijo que la circulación representa un "riesgo enorme" y le pidió a los argentinos que comprendan esa situación. "Yo comprendo que quisiéramos vivir en otro tiempo y en otra condición pero discutir la solución que los médicos proponen, que es aislarse, no es algo que yo vaya a hacer. Por favor, entiendan el riesgo que estamos corriendo", concluyó.