Jonathan Schunke firmó su contrato con Aldosivi

Aldosivi confirmó con la firma de su contrato la contratación del experimentado zaguero central Jonathan Schunke, que llega tras ocho temporadas en Estudiantes de La Plata.

El misionero de 33 años llegó el lunes a la ciudad, se sometió al hisopado indicado por el protocolo municipal e ingresará en cuarentena tras haber estampado su firma ante el vicepresidente del club marplatense, José Marcelo Moscuzza.

"No fue sorpresa el llamado. Después de tanto tiempo en Estudiantes, era raro que pueda salir porque la verdad que tuve unas cuantas posibilidades pero nunca me quise ir. Esta posibilidad me gustó desde el primer momento, no solo por lo futbolístico, sino como proyecto de club. Sentí que mi tiempo en Estudiantes estaba cumplido, y la verdad estoy sumamente feliz de pertenecer a Aldosivi", sostuvo el exAlmagro y Godoy Cruz a "La voz del estadio" (FM 90.5).

Schunke, que viene a ocupar el lugar dejado por Leonel Galeano (jugará en Aucas de Ecuador) es la cuarta incorporación del plantel de Guillermo Hoyos, que la semana próxima volverá a los entrenamientos. Previamente el club contrató al centrodelantero Lautaro Rinaldi, el volante central Matías Villarreal (de Estudiantes de Caseros) y el zurdo Franco Perinciolo (exSacachispas).

El "Vikingo" debutó profesionalmente en Guaraní Antonio Franco de Misiones en el Torneo Argentino "B", en 2005. Luego, pasó por Real Arroyo Seco (2007, Argentino "A"), Almagro (2008-2009, B Nacional), Almirante Brown de Isidro Casanova (10/11), Ferro Carril Oeste (dos ciclos entre 2009 y 2012) hasta llegar a Estudiantes de La Plata. En el "Pincha", desde 2012, fue titular y referente, disputando más de 200 partidos.

"Las palabras de Pablo (Lugüercio, exAldosivi y hoy en Estudiantes), siempre muy buenas y lindas para Aldosivi, un club que está creciendo, sumado a una ciudad muy linda, me llevaron a aceptar la propuesta. Me dio tranquilidad para tomar la decisión. No sé si ayudó, pero fue importante que me diga cómo era el club", indicó Schunke sobre su compañero de plantel.

Por último, respecto al retorno del fútbol, el defensor analizó: "Es un tema complicado opinar sobre la vuelta. La mirada tiene que ser amplia. La industria no puede sostener algo que no está produciendo y así pasa en todas las economías, en cada sector. Creo que lo mejor es ir de a poco, tomar todos los recaudos posibles y también una gran cuota de responsabilidad de cada individuo. A veces pedir o caerle solamente al estado...es importante las vidas y que cada persona sea responsable individualmente. Es difícil saber si volver es pronto o no".