Es hipoacúsico, lo echaron y acampa hace diez días en un Peugeot 504

Miguel Tatar es jubilado y nunca imaginó su vida fuera del puerto de Mar del Plata. Durante años trabajó en la Banquina de los Pescadores, luego se embarcó en navegaciones de mayor porte y, una vez jubilado comenzó a trabajar como revisor de cuentas en la Comisión interna del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), pero hace 10 días lo despidieron sin darle explicaciones.

Desde entonces, el hombre acampa en las puertas del sindicato y se refugia de las inclemencias de la ciudad en su Peugeot 504. Según contó a 0223 lleva ocho años trabajando en el gremio y nunca había tenido ningún tipo de inconvenientes. “Estuve en varias gestiones y hace diez días me llegó un telegrama de despido sin causa aparente”, explicó.

Según el relato de Tatar, al pedir explicaciones le informaron que el Titular del Somu había decidido prescindir de sus servicios y le pidió a los empleados de seguridad que se le prohíba el ingreso a la sede ubicada en Edison y Vertiz.

Consultado sobre hasta cuándo permanecerá acampando en el lugar, el hombre aseguró que se quedará hasta tener una respuesta. “No soy un pibe, no puedo iniciar acciones drásticas. Pero me voy a quedar acá hasta que el cuerpo me aguante”, concluyó.