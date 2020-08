Tuvo Covid, estuvo en terapia y recibió plasma: “Nunca pensé en pasar algo así”

Mauro Colaneri (44) es el tesorero de Apand y luego de estar internado 15 días por una neumonía colateral aguda que le produjo el coronavirus, habló sobre el difícil momento que atravesó, lejos de su esposa y sus 4 hijos; de la importancia de donar plasma, luego de haber recibido una donación que le salvó la vida. Les pidió "cuidarse" a los marplatenses y evitar las marchas de protesta y aglomeraciones de gente por un tiempo.

En diálogo con 0223, uno de los responsables de la asociación pro ayuda a la niñez, agradeció "eternamente" a los profesionales de la salud de la Clínica Pueyrredon, que este miércoles, entre aplausos, lo despidió cálidamente tras estar 8 días en terapia intensiva con ayuda de oxígeno.

“El personal de la Clínica ya forma parte de mi familia, no solo por la calidad profesional y humana sino que siempre me dio una palabra de aliento, ayudándome. Y eso, más la fuerza que recibís de afuera, de tu familia, amigos, compañeros de trabajo, es fundamental. Lo que me pasó, no se lo deseo a nadie. Con todos los cuidados que tuve, nunca pensé en contagiarme y pasar algo así”, confesó, el también trabajador de casino.

Para Mauro, la donación de plasma, fue fundamental para su sanación y explicó los trastornos que le generó ser “B Positivo”, un factor que tiene solo el 10% de la población.

“Costó muchísimo conseguirlo pero una vez que me fue suministrado, en 48 horas me dio un gran empujón para dar pasos agigantados en mi recuperación. Pido a los que puedan donar, que lo hagan porque es dar vida y no cuesta nada hacerlo, porque no genera dolor”, remarcó.

En ese punto, agradeció a los doctores del Hospital Penna de Bahía Blanca y las autoridades de la Asociación del Empleados de Casino y al Suteba -Mauro es regente en un instituto de formación laboral- a que "movieran cielo y tierra" para lograr la difícil donación de plasma.

Estar 15 días internado por tener coronavirus le dejó numerosas enseñanzas y rescató el esfuerzo sobrehumano de los enfermeros y médicos: “Ellos están al pie del cañon y el otro día cuando salía de la clínica, me aplaudían aunque ellos se merecían los aplausos. Uno ve imágenes de gente en las marchas y no entiende la irresponsabilidad: hay que dejar las protestas para más adelante, cuando haya una vacuna. Quizás entiendan que hay casos donde se enferman y hay asintomáticos pero en otros, puede ser de gravedad. Hay que cuidarse y cuidar al otro”, reflexionó.

Por último, mencionó que a pesar de todos los cuidados que tuvo, se contagió el virus y no sabe aún en qué circunstancias.

“Yo estoy viviendo en Santa Clara y allí hay muy poca gente. Trabajo en el casino, en la escuela y en Apand, pero por la pandemia, esos lugares estaban vacíos. Aun desconocemos mi nexo epidemiológico. Evidentemente el virus circula por todas partes”, razonó.