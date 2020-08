No dejó dudas: Bayern fue más y se consagró campeón

"El fútbol es un deporte en el que se juega once contra once, y siempre gana Alemania". Esa frase que popularizó hace un tiempo el inglés Gary Lineker, aplica una vez más para el fútbol mundial. Apenas un tiempo le pudo jugar de igual a igual el París Saint Germain al mejor conjunto de la actualidad. En ese lapso, las situaciones se alternaron y cualquiera de los dos se pudo ir en ventaja al descanso, aunque en juego parecía siempre un poco superior Bayern Munich. Sin embargo, en el complemento hubo un solo equipo en la cancha, dominó de principio a fin, tomó ventaja con el gol de Kingsley Coman en el cuarto de hora y después controló todo, aunque al no haber definido la historia, los franceses tuvieron esperanzas hasta el pitazo final. Los alemanes se alzaron con la sexta Champions League de su historia, esta de forma invicta y con puntaje ideal: 11 jugados y 11 ganados.

En un partido eléctrico, jugado a alta velocidad, Bayern Múnich sacó ventaja en la estrategia con una decisión acertada de su entrenador Hans-Dieter Flick a través de la inclusión de Coman. El francés ganó el duelo ante el croata Ivan Perisic, lo incluyó entre los titulares y además del gol aportó un problema constante para la defensa parisina. Encima, es un agregado que Coman debutó profesionalmente en PSG y es, aún hoy, el jugador más joven en jugar con 16 años y nueve meses.

La gran final en Lisboa resultó muy entretenida en el primer tiempo con un ida y vuelta sin tregua. Paris Saint Germain, el quinto club francés en llegar a la final de la UEFA Champions League y de la Copa de Europa, apostó por la velocidad de Neymar, Mbappé y Di María en ataque. El brasileño se erigió como jugador clave porque a través de sus arranques inició los ataques que pusieron en aprietos al equipo alemán. El arquero Manuel Neuer resultó vital para Bayern porque dio seguridad en un mano a mano ante Neymar y en el segundo tiempo ante Marquinhos.

Bayern Munich tuvo lo suyo con un giro de Lewandowski en el área y un remate que dio en el palo. El polaco luego contó con una segunda ocasión, de cabeza, que contuvo en dos tiempos el puertorriqueño Keylor Navas.

El equipo bávaro tuvo mayor control del partido en el segundo tiempo y lo justificó con el gol de Coman. Desde ahí, manejó el trámite con oficio. PSG, que disputó su primera final, sintió el golpe con el gol, y con el correr de los minutos su ansiedad por el empate creció. El entrenador alemán Thomas Tuchel dispuso cambios en ofensiva, sin el argentino Mauro Icardi en la consideración, que le dieron mayor vivacidad en los minutos finales, cuando Bayern sintió el esfuerzo realizado en casi todo el partido. El ingresado Choupo-Moting tuvo el empate en una jugada iniciada por Neymar y falló en la precisión.

Bayern Munich no dejó lugar a dudas para ganar su sexta Champions League en tiempos de pandemia de coronavirus. Con oficio, sapiencia y algo más de fútbol, los alemanes ganaron todos los partidos que jugaron en la Liga de Campeones de Europa 2019/2020 (11) y por eso es un justo campeón.

Síntesis

PSG (1): Keylor Navas; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe y Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos y Leandro Paredes; Ángel Di María, Neymar y Kylian Mbappé. DT: Thomas Tuchel.

Bayern Munich (1): Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba y Alphonso Davies; Leon Goretzka y Thiago Alcántara; Kingsley Coman, Thomas Müller y Serge Gnabry; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.

Goles: ST 14' Coman (BM)

Cambios: ST 24' Niklas Süle por Boateng (BM); ST 18' Marco Verratti por Paredes (PSG); 22' Ivan Perisic por Coman (BM) y Coutinho por Gnabry (BM); 27' Julian Drexler por Herrera (PSG); 34' Layvin Kurzawa por Bernat (PSG); 35' Eric Choupo-Moting por Di María (PSG) y 41' Corentin Tolisso por Tiago Alcántara (BM).

Árbitro: Daniele Orsato, de Italia.

Cancha: "Estadio da Luz" (Lisboa).