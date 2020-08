Bernabei: “Vemos contagios en fiestas de cumpleaños de 30 personas”

Luego que el intendente Guillermo Montenegro admitiera que en Mar del Plata hay circulación comunitaria de coronavirus, la secretaria de salud Viviana Bernabei, expresó su preocupación por la gran cantidad de eventos privados que se realizan en la ciudad, en este complejo contexto epidemiológico.

“Estamos observamos dentro de los interrogatorios, que hay un alto nivel de contactos estrechos por reuniones sociales. Muchas fiestas de cumpleaños de 20 a 30 personas en cada uno de estos confirmados, que refieren esta situación. Esta elevada cantidad de casos y estos nexos sociales, hoy nos permite hablar de entrar en esta etapa de circulación”, explicó Bernabei durante la conferencia de prensa.

En tal sentido, la responsable del área sanitaria sostuvo que “se está trabajando en medidas preventivas para poder identificar el corte de la cadena de contagios”, aunque razonó que “ninguna acción desde el estado será 100% eficiente si las personas no nos cuidamos como tenemos que cuidarnos. Tenemos que reducir el contacto social”, destacó.

“No puede ser que nos encontremos con fichas de identificación de casos donde hemos festejado un cumpleaños con contactos laborales, con amigos, familiares. Y son cumpleaños de 20 a 30 personas. Es una barbaridad en términos de la situación sanitaria”, dijo.

En ese marco, remarcó: “Si nosotros mismos no nos cuidamos y bajamos los contactos sociales. Vamos a seguir conviviendo con el virus porque la única solución es la vacuna. Hasta que llegue, tenemos que cuidarnos y no contagiar a otros. Bajemos el nivel de contacto de las reuniones sociales, de lo contrario, siempre vamos a seguir in crescendo en el nivel contagios en situaciones que son prevenibles”, argumentó.