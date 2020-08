Joel Carli: "Elegí Aldosivi porque me sentí valorizado con el llamado"

Joel Carli ya es formalmente nuevo jugador de Aldosivi, luego de haber firmado este jueves a la tarde su contrato hasta el 31 de diciembre de 2021. El zaguero central retorna luego de nueve años al club que lo hizo debutar en el profesionalismo, y tras un paso inolvidable por Botafogo de Río de Janeiro, Brasil, donde fue capitán, ídolo y campeón con un gol suyo en el mítico estadio Maracaná.

Poco después de haberse reunido con el vicepresidente José Marcelo Moscuzza, el defensor de 33 años charló con 0223 y reflejó sus sensaciones: "El fútbol tiene esos cambios y elegí Aldosivi porque me sentí valorizado con el llamado. Moscuzza ("Josecito") se contactó directamente conmigo y me hizo sentir importante", declaró el exGimnasia La Plata, Deportivo Morón y Quilmes Athletic Club.

El "Flaco" Carli arribó el lunes por la noche al país, desde Río de Janeiro, y tras someterse al hisopado protocoloar -negativo- se hizo los chequeos médicos para luego firmar su vínculo con el "Tiburón". Este viernes, conocerá a sus nuevos compañeros. Se lo escucha ilusionado, y feliz de reencontrarse con su gente: "Imaginate, después de 9 años y venir solamente quince días, o no tener tiempo de ver a todo el mundo, están todos más que felices, al igual que yo. Nací acá, tengo muchísimos amigos, familia, y un cariño inmenso por la ciudad. Ese es el plus que espero me aporte mucho a lo futbolístico", deseó. Y ya añora disfrutar del fútbol en su país con sus hijos, Avril, -la mayor- y Valentín: "Mi hija ya había entrado a la cancha acá en Aldosivi, espero poder hacerlo con mi hijo cuando pase la pandemia. Que me acompañe al entrenamiento que a él le gusta mucho. Ya le he mostrado videos de la hinchada de Aldosivi, o cuando su papá salió a la cancha con su hermana, así que también está contento con todo lo que puede venir por delante", sostuvo.

-Sabés que volvés a otro Aldosivi respecto a cuando estuviste, no sólo por la categoría, sino por su crecimiento como club...

-Sí, claramente. Tengo compañeros que estuvieron estos años y siempre me hablaron muy bien de cómo estaba el club, y la verdad eso es un mérito para Aldosivi también, y por eso es que me decidí por volver después de 9 años. Más allá que está en primera, es otra estructura, otro orden, y me pone muy contento porque es la institución donde me inicié profesionalmente y verlo hoy en esta situación me alegra mucho.

-Tu salida de Botafogo, repentina y sorpresiva, ¿cómo te cayó y cómo la analizás pasados unos meses?

-La verdad que me sorprendió. Yo venía jugando, aunque no tenía los minutos que pretendía porque ya se arrastraba que Carli tenía que salir de Botafogo por medio de algunos dirigentes. La gente, los compañeros, el cuerpo técnico y yo nos sorprendimos de la decisión que se tomó, y me dolió mucho por cómo se manejaron conmigo, cuando yo fui muy diferente en los cuatro años y medio en el club. Fue algo que no esperaba, me dolió. Pero ya pasó y miro para adelante porque tengo un lindo desafío.

-Casi cinco años en Brasil, difícil pensar que no tuviste propuestas para seguir en aquel país, ¿fue así?

-Tuve algunas propuestas, pero entre una cosa y otra, terminé decidiendo volver para acá.

-¿La pandemia influyó para cambiar de país, o pesó el arraigo familiar y también lo deportivo?

-La decisión de venir a Aldosivi fue exclusivamente futbolística. Que después yo sea de la ciudad, tenga la familia cerca, es un plus. Porque si no fuera de la forma en que se dio, o el club si no estuviera como está, no hubiera venido. Es algo deportivo la decisión.

-¿Imaginabas esta vuelta para un poco más adelante, o ya lo tenías como una certera posibilidad regresar a Aldosivi?

-La verdad que con el cambio de Botafogo, abrí las puertas a lo que se de. Estaba dispuesto a escuchar cualquier propuesta, y cuando "Josecito" se comunicó conmigo, le dije que claro que me interesaba conversar con él. A partir de ahí, cuando las dos partes quieren lo mismo, no es tan difícil ponerse de acuerdo.

-El fútbol brasilero es más técnico, tiene más espacios, y acá hay más roces y menos tiempo para pensar. Si bien ya jugaste en primera aquí, ¿pensás que deberás readaptarte al juego?

-Las diferencias son como las mencionás. Si bien estuve en el fútbol argentino, después de cuatro años necesitaré una adaptación. Dependerá de mi trabajo y dedicación en los entrenamientos si consigo adaptarme rápido, que es lo que deseo.

-El club intenta mantener una base, con renovaciones de contrato y algunas nuevas fichas como Jonathan Schunke, que se presume será tu compañero de zaga. ¿Lo conocés y cómo te imaginás jugar con él?

-Se lo dije en su momento a Josecito, hoy lo charlamos un poco, que me ponía contento la llegada de Schunke porque si bien no tenía relación personal por fuera del fútbol, las muchísimas veces que nos hemos enfrentado demostró ser un jugador serio, una buena persona, muy trabajador, y que no por nada se mantuvo mucho tiempo en Estudiantes. Me puso contento su llegada y me parece que va a ayudar muchísimo.

-Los hinchas en las redes sociales celebraron tu contratación, pero en tus inicios en el club tuviste que ganarte el lugar en Aldosivi, con algunos préstamos en el medio. Hoy volvés con una trayectoria, ¿lo sentís así?

-Me parece que como a cualquier jugador, si bien me han mostrado muchísimo cariño por esta vuelta, sé muy bien que el fútbol es día a día y que tengo que rendir adentro de la cancha para devolver todo ese afecto. Espero trabajar fuerte para poder lograrlo.

-¿Se charló con la dirigencia sobre objetivos deportivos, o es prematuro?

-A partir de que uno no sabe ni qué es lo que se va a jugar, se charló que se está conformando un grupo de muy buenas personas, de gran trabajo, y competitivo para que cuando se disponga cómo se va a jugar el campeonato, estemos listos para pelear algo importante.

-¿Tenes aspiraciones mayores con esta vuelta al fútbol argentino?

-Mi aspiración es hacer un buen campeonato en lo personal, ni que hablar en lo grupal, para el club que me formó como profesional y hoy me abre las puertas y me valoriza. Lo único que tengo en mente, es Aldosivi.

-Estos cuatro años y medio en Botafogo fueron increíbles: capitán, ídolo, campeón y gol en el Maracaná, ¿cómo observás todo eso a la distancia?

-La verdad que en el día a día, no me hacía a un costado para ver todo lo que estaba viviendo. Y hoy que cerré un ciclo, me parece que sí, lo que viví fue algo impensado y que realmente cumplí mi sueño en el fútbol. Soy grato con eso, pero los desafíos no terminan para mí, ahora se viene uno muy importante.