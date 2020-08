Clínicas: "Vamos a atender todos los casos posibles de covid pero también a todo aquel que necesite internación"

Desde la Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba) manifestaron una fuerte preocupación por la importante crecimiento de casos de coronavirus que Mar del Plata acusa de manera sostenida desde el mes pasado y solicitaron a la comunidad marplatense que tome "conciencia" de la dimensión de la problemática para evitar un colapso del sistema de salud.

"Preocupa el tema de la ocupación pero no solo de las camas porque por sí solas no solucionan nada sino por la afectación que hay en el personal médico y en toda la estructura que tiene que sostener un sanatorio para brindar la atención. Tampoco se puede desatender a las personas que tienen otras patologías", consideró Jorge Soria, el presidente de la entidad en la jurisdicción del distrito 9 en la cual Mar del Plata se encuentra incluida.

Por la mañana, la Secretaria de Salud, Viviana Bernabei, había revelado que se le planteó a los directivos de las clínicas de la necesidad de que, al menos por tres semanas, solamente atiendan urgencias y reprogramen internaciones o tratamientos que "puedan esperar".

Sin embargo, Soria aseguró que hoy las clínicas y sanatorios de la ciudad "están ofreciendo toda la disponibilidad posible" para hacer frente a la pandemia. "No se pueden transformar todas las clínicas en hospitales covid porque sino el resto de la población no va a tener dónde atenderse", dijo, y graficó: "No se puede dejar a una persona con un infarto en la casa para que se pueda atender a otro con coronavirus".

"En alguna oportunidad escuchamos comentarios sobre que las clínicas no deberían haber internado a pacientes para hacer cirugías programadas o algunas atenciones de la salud fuera de lo que es Covid-19 y esto no es así: todas las clínicas se ajustaron perfectamente a los protocolos mandados por los Ministerios de Salud de la Provincia y la Nación y las normativas acordadas con el Municipio", aclaró el profesional, en declaraciones a 0223.

Frente al importante crecimiento que ya dejó a Mar del Plata con más de mil casos activos por esta fecha, el representante de Fecliba entendió que "hay que trabajar entre todos y entre todas las instituciones" para tratar de "contener" la transmisión comunitaria del Covid-19. "Vemos que la ciudad se ha manejado hasta ahora con un ritmo casi normal, de prepandemia, y eso sorprende un poco con todo lo que está pasando", señaló.

"Esperamos que la sociedad termine de concientizarse sobre la situación que estamos viviendo para evitar una saturación del sistema de atención de los pacientes porque de esta manera sino se va a quedar sin atención aquella persona que necesita internarse pero que tiene una patología distinta a la del coronavirus", advirtió el médico, y concluyó: "Hay que tratar de que la menor cantidad posible de gente se exponga al contagio".

Desde el inicio de la pandemia, General Pueyrredon acumula un total de 2763 casos confirmados, de los cuales 1113 permanecen activos, 1591 se han recuperado y 73 han fallecido.