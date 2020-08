"Si un paciente grave con coronavirus no tiene atención, el riesgo de muerte es altísimo"

El director del área de Hospitales en el Gobierno de Axel Kicillof, Juan Riera, sugirió no flexibilizar "ninguna actividad más" en el corto plazo después del importante crecimiento de casos de coronavirus que advirtió en Mar del Plata y otras ciudades del interior del territorio bonaerense.

"Nos preocupa mucha esta liberación que hay en muchos distritos porque eso se ve que aumenta los casos y pone en riesgo que se dispare la curva y se sature", justificó el funcionario sobre su mirada, en una entrevista que le concedió a 0223 Radio.

Riera entendió que "ya no hay que abrir más de las actividades que se vienen haciendo porque sino esta situación no se va a poder controlar". "Si el sistema colapsa, la consecuencia es la no atención y la no atención de un paciente grave con Covid-19 tiene un riesgo de muerte altísimo", advirtió.

El funcionario insistió con la necesidad de logar una amesetamiento de la curva de infecciones ya que "un paciente con coronavirus que es asistido en terapia intensiva tiene muchas más chances de superar esa situación".

"En Mar del Plata aumentamos mucho la capacidad operativa y la oferta de camas de terapia intensiva y hoy están dando respuesta porque nos preparamos para eso pero la demanda venía siendo mucho menor de lo que estamos ahora", advirtió.

El director de Hospitales dijo a través del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) hay un "fuerte trabajo" para tratar de descomprimir los hospitales que tienen sus camas ocupadas con pacientes contagiados pero "estabilizados". "En muchos lugares ya lo estamos haciendo porque hay que tener en cuenta que un paciente con coronavirus pueda estar hasta 20 días internado", indicó.

"Lo que hacemos es descargar los pacientes que llevan más de diez internados a otra institución que también tenga una buena terapia intensiva con respiradores pero que quizás no tiene los elementos como para asistir a pacientes que son hipercríticos. De esa manera, por ejemplo, podríamos liberar el Hospital Interzonal Oscar Allende para asistir casos que requieren de un emergentólogo, un terapista y otros recursos más específicos", puntualizó.

En este marco, Riera dijo que desde el Gobierno bonaerense se busca generar y garantizar las condiciones de asistencia y atención, según las complejidades de cada caso, para poder tener el "tiempo suficiente hasta que llegue la vacuna" que ya produce Argentina.