El fuego arrasó el depósito de una pesquera del puerto marplatense

Un fuego de gran magnitud arrasó en la madrugada de este lunes, un depósito de la pesquera y harinera Coomarpes, de Pescadores 1098. Por la voracidad de las llamas, tres dotaciones de bomberos de Cuartel Puerto debieron intervenir para que el incendio no se propague a otras viviendas. Afortunadamente no se registraron heridos. Las causas del origen del foco ígneo aún no fueron establecidas.

El hecho se registró minutos antes de las cuatro de la madrugada del lunes en el predio ubicado en Pescadores casi Vértiz. “Un llamado al 911 dio el primer alerta y ante la llegada de un móvil del Comando de Patrullas Sur se le dio aviso a los bomberos que rápidamente llegaron al lugar y lo sofocaron”, confirmaron fuentes oficiales a este medio.

Las llamas afectaron totalmente uno de los depósitos de Coomarpes, donde se almacenan harinas que luego son trasladadas a la procesadora de harina que está sobre la banquina de los pescadores.

Luego del accionar del personal del cuartel Puerto y de confirmar que no había personas heridas, el encargado quedó al resguardo del lugar. Las actuaciones fueron remitidas a la comisaría tercera.