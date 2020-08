En Argentina ya hubo 111 femicidios en lo que va de la cuarentena

La violencia machista se cobró la vida de 111 mujeres - 71 de ellas en los últimos cuatro meses - desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La cifra representa un 25% más que en 2019, lo que da cuenta de la situación que atraviesa la víctima al estar encerrada con su agresor.

Según un informe del Observatorio de Femicidios de la Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata (Ofemmm), entre mayo y agosto hubo 71 nuevas víctimas de la violencia de género y otros seis femicidios vinculados. Las agresiones afectan mayormente a las mujeres de entre 21 y 40 años (46,5%), seguidas de las de entre 41 y 60 años (24%), las menores de 20 años (20%) y las mayores de 60 años (5%).

"Resulta preocupante el discurso culpabilizador hacia las adolescentes víctimas de violencia y la resistencia a contextualizar estos casos, en primer lugar, como hechos de violencia contra las mujeres y, en segundo lugar, como un problema social y no un hecho policial aislado", puntualizaron desde el Observatorio de la Multisectorial de la Mujer.

El encierro de la cuarentena no hizo más que dejar al descubierto la violencia que existía y agravarla. En el perío de aislamiento se registraron 111 femicidios, un 25% más que en el mismo período de 2019 en el que se habían contabilizado 80 crímenes de este tipo. "Esto se debe al poder y control que el victimario ejerce sobre su víctima, durante el encierro por el aislamiento, que agrava aún más esta situación, aumenta el grado de brutalidad y ferocidad, se acelera el círculo de la violencia machista y lamentablemente en muchos casos con el resultado final del femicidio", señalaron en el segundo informe cuatrimestral.

"La mujer al verse obligada a aislarse junto a su agresor aumenta su desprotección. La posibilidad de denuncia de las víctimas se complejiza en el actual contexto de aislamiento como así también las intervenciones de los profesionales que en la mayoría de los casos no atienden en forma presencial cosa que no solo dificulta una evaluación integral sino que no tiene la privacidad pues un muchos casos al hacer la denuncia la mujer está con su agresor", agregraron.

Según las estadísticas oficiales, los femicidios que se produjeron en este cuatrimestre el 76,3% se produjo por ex parejas, concubinos, cónyuges y novios. El 7 % del vínculo es filial, el 4% no tiene relación con la víctima y el 5% sin datos. "Podemos ver que en más del 80% de los casos los femicidios se producen dentro del ámbito íntimo y familia", resaltaron.

Además, desde la entidad también repararon en la ferocidad hacia el cuerpo de las mujeres. En el relevamiento de datos del año pasado la mayor causa de muerte en los femicidios era el disparo, en cambio en este año la causa de muerte con mayor porcentaje es el contacto directo con la víctima pues entre los golpes, estrangulamiento y puñalada suma más del 64% de los casos. Luego le siguen las quemadas 16%, el disparo el 14%, el abuso sexual 3% y otras causas de muerte 3%.