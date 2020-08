A pesar de la reapertura, las clases de yoga se habituaron a la virtualidad

Los salones de yoga quedaron autorizados a funcionar desde este martes en Mar del Plata tras la habilitación que les concedió el intendente Guillermo Montenegro luego de que se lo elevara la Comisión Especial de Reactivación Económica. Sin embargo, algunos optaron por prolongar la modalidad vitual que tomaron ante la pandemia de coronavirus.

Analía Ganga, directora de Yoga Om, explicó a 0223 que por el momento no reabrirán la sucursal de Necochea al 3800 dado que muchos de las personas que practican son adultos mayores y califican como población de riesgo, además de estar sujetos a las restricciones propias que deben aplicar según el protocolo de seguridad e higiene que se elaboró para la ocasión.

"Por el momento no vemos posible la vuelta. Si bien tenemos salones amplios y grandes, sería poca la cantidad de personas que podrían venir. Pasríamos de 40 a nueve alumnos", explicó la mujer. En este marco, reconoció que "hasta que no se estabilice un poco más la situación" no volverán a abrir sus puertas.

Por ello, la mejor manera de lograr la conexión interior que pregona la yoga es a través de clases virtuales. Por caso, Yoga Om implementó una plataforma virtual para formar "una escuela digital". "Aspiramos a generar una educación más global fuera de Mar del Plata", contó Ganga, quien meses atrás abrió una escuela en India. "La idea es incorporar profesores de todo el mundo e integrarlos a esta plataforma. Los horizontes se amplian con estos nuevos paradigmas. A pesar del presente complicado, hay muy buenas expectativas para el futuro", aseguró.

Y a pesar de la resiliencia, Yoga Om debió cerrar su sucursal de Güemes al 3200 por los altos costos de mantenimiento. "Estos meses fueron complicados y teníamos que seguir pagando los gastos fijos, la principal causa por la que no pudimois continuar con la sede. Ahora estamos tratando de acomodarnos a este nuevo paradigma que llegó para quedarse", explicó.

Para finalizar, Ganga reconoció que recibió diferentes consultas de personas atravesadas por el miedo, ataques de pánico y ansiedad y valoró los resultados de la práctica de la actividad. "Yoga es una herramienta muy valiosa, el autoconocimiento nos lleva a superar estas situaciones. Hay que buscar la riqueza, es la única forma de poder sostener y transitar estos tiempos. Después de esto, muchas cosas negativas van a ser positivas. Vamos a mejorar y se va a solucionar. Hay que relajarse y continuar", confió al finalizar.