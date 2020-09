Profesores universitarios de Derecho cuestionaron la protesta frente a la quinta de Olivos

Un grupo de profesores universitarios de Derecho firmaron un comunicado en el que repudiaron de manera enérgica la manifestación que encarnó un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en las inmediaciones de la quinta Presidencial de Olivos.

“Debe ser señalado, que acciones de este tipo, sobre todo en el contexto de una pandemia sin precedentes, no sólo atentan contra el respeto a las instituciones de la República, sino que pretenden generar e instalar la idea de un 'desgobierno' y un 'levantamiento ciudadano' que sabemos, no es tal”, indicaron

En el comunicado dijeron no desconocer la necesidad de los trabajadores de los diversos sectores de la sociedad, de percibir salarios dignos, y acordes a las tareas que cumplen. “Sin embargo, rodear con móviles policiales y con armas, la casa de Olivos y la residencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, no es el modo ni la forma de instrumentar tal válido reclamo, y menos frente a un Gobierno elegido por el pueblo, dispuesto a la concertación con los distintos sectores del trabajo, en particular con aquellos considerados “esenciales”, como lo es el del personal policial de la Provincia de Buenos Aires”, agregaron.

“Entendemos, finalmente, que acciones como la denunciada, pueden atentar contra la vigencia del sistema constitucional, que tanto ha costado – y aún hoy cuesta - reconstruir y mantener, a partir de la recuperación de la democracia, en 1983”, concluyeron.