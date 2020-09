Martilleros esperan definiciones: "No sabemos si va a haber temporada"

En medio de la escalada de contagios de coronavirus en la ciudad y ante la incertidumbre generada por el retorno a fase 3, desde el Colegio de Martilleros y Corredores públicos adviritieron que aún no tienen certezas sobre el modo en que se desarrollará la temporada 2021

En diálogo con 0223 Radio, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Miguel Ángel Donsini aseguró que, pese a haber trabajado en la elaboración de los protocolos correspondientes de cara al verano 2021, aún reina la incertidumbre. “No sabemos si va a haber temporada de verano”, dijo.

En esta línea, Donsini manifestó que hay “mucha gente” que se ve perjudicada por la incertidumbre que genera el retroceso a fase 3y, ante la posibilidad de extender en el tiempo esta situación “habrá que cambiar la modalidad de trabajo”.

“Nosotros ya hemos elaborado diferentes protocolos para poder trabajar en esta temporada y siempre que nos solicitan algo estamos dispuestos a colaborar, pero sabemos que este verano vamos a tener que trabajar de una manera muy distinta”, aseguró Donsini al tiempo que sostuvo que, desde la institución que presiden están “a la espera de la confirmación de la temporada (por parte del municipio) para ver cómo vamos a trabajar”, dijo.

Consultado sobre el costo de los alquileres, Donsini aseguró que, debido a la pandemia, los contratos de locación vienen con plazos especiales. “Pero hasta no tener valores y certezas sobre el funcionamiento de la ciudad no podemos avanzar”, aseguró al tiempo que expresó que los precios van a acompañar los valores del costo de vida.

"No vamos poder trabajar a cama caliente. Sabemos que va a haber que dejar al menos un día, en el caso de los departamentos y chalets, para poder desinfectar", dijo.

Si bien no precisó los valores que se puedan llegar a cobrar los departamentos esta temporada, indicó que ya están en reuniones por ese tema. Además, anticipó que los contratos vendrán con cláusulas especiales en caso de que un visitante que haya alquilado un departamento dé positivo de coronavirus. No obstante, anticipó que todavía no definieron los precios por lo que todo se está manejando de palabra.