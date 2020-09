Gastronómicos: "Estamos pagando los platos rotos de las mateadas en la costa y la falta de control"

Mientras el Municipio insiste a la Provincia con una autorización para la reanudación de las obras privadas y la apertura de cafés y restaurantes, desde la gastronomía, luego de la protesta sostenida este martes de manera simbólica en la puerta de sus locales, solicitan el auxilio en este crítico momento generado por la pandemia.

En diálogo con 0223 Radio, Darío Ocampo, tesorero de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata, sostuvo que por la falta de actividad y la incertidumbre por el desarrollo de la temporada, hay alrededor de 9.000 trabajadores en riesgo de perder sus puestos y pequeños y medianos locales que por el retroceso de fase, evalúan cerrar definitivamente.

"Necesitamos volver a trabajar, que el Estado ponga su mirada sobre el sector, porque hay gente muy comprometida. El sindicato asiste pero no es suficiente. La provincia asistió a los trabajadores temporarios, que por estar en reserva, no pudieron cobrar el IFE: de los cerca de 6.000 que se anotaron, menos de la mitad lo cobraron y el resto está esperando", admitió.

Para Ocampo, el sector gastronómico "ahora está pagando los platos rotos de cierta irresponsabilidad de los habitantes de Mar del Plata, con las juntadas en la costa, rondas de mate sin barbijo, algunos descontroles durante a nocturnidad y por parte de las autoridades, cierta falta de control. Y se disparararon los casos", puntualizó.

Según expresaron desde el gremio que conduce a nivel local, Nancy Todoroff, en Mar del Plata, "hay gran incertidumbre" por cómo se desarrollará la temporada y ante esa gran preocupación, el sindicato puso a disposición de los afiliados, apoyo psicológico.

Por otra parte, consideró que el gobierno nacional y provincial "no dejó sola a Mar del Plata" y que las declaraciones de un sector del oficialismo, son "chicanas, un jueguito político lamentable que no tiene sentido y no lleva a nada", consideró.

"En los próximos días vamos a tener reuniones con el Ministerio de Trabajo de provincia para ver si se puede revisar el listado de la gente de temporarios que quedó fuera de la ayuda y si podemos volver a abrir las puertas de nuestros locales", concluyó Ocampo.