Concejal oficialista acusó a Nación y Provincia de “abandonar Mar del Plata” y le salieron al cruce

El concejal oficialista Agustín Neme expresó su preocupación luego de que el INE y Zona Sanitaria VIII aseguraran que se comenzará a aplicar un orden de prioridades para procesar muestras de hisopados en medio de una creciente demanda y en ese marco denunció un abandono de los gobiernos nacional y provincial a Mar del Plata.

“¿Qué más le quieren pedir al municipio? Desde un primer día nos estamos haciendo cargo de cuestiones que deben gestionar el gobierno nacional y provincial”, se quejó Neme. A través de las redes sociales, el jefe del bloque de concejales Marcos Gutiérrez no dejó pasar las críticas: enumeró todas las promesas incumplidas por parte del Ejecutivo local en torno a la pandemia y planteó que “les cuesta decir la verdad”.

Neme realizó duras críticas al gobierno nacional y al gobierno provincial y detalló todo lo realizado por el municipio hasta el momento. "Desde el inicio de la pandemia el Municipio puso a disposición dos hoteles con 200 camas, por las que ya pasaron miles de personas entre repatriados, pacientes con sintomatología leve o sospechosos a la espera de un resultado, a quienes se les brinda atención médica y 4 comidas diarias a cargo del Ejecutivo local. Además, el municipio realizó la mitad de los testeos que se llevaron a cabo hasta el momento, también cuenta con 8 ambulancias de Same, equipadas y con personal médico todo implementado por el municipio”, dijo.

Agregó que se montaron dos centros Covid, uno en el Cema y otro en el CIC Malvinas. Además, marcó los siete retenes con personal municipal “donde se controlaron más de 100 mil vehículos al día de hoy”.

“El municipio aportó al Hospital Modular unos 25 millones de pesos, con trabajos que se realizaron desde la Secretaría de Obras y Planeamiento, Emvial, Osse y Emsur. Por otro lado, si bien el Municipio no tiene hospitales bajo su gestión -sino que son de administración provincial y nacional-, igualmente lanzó una convocatoria para médicos que se quieran sumar al Hospital Modular, con un pago a cargo del Ejecutivo Municipal. Y no sólo eso sino que también se ofreció a los efectores privados comenzar las gestiones para incorporar camas con respiradores en los hoteles. Por el momento no fue necesario, según plantearon desde las propias clínicas”, agregó.

El concejal de Vamos Juntos cuestionó la decisión anunciada por INE y Zona Sanitaria que darán prioridad al procesamiento de muestras tomadas a pacientes internados y personal esencial. “Realmente no se entiende esta decisión porque desde el kirchnerismo siempre exigieron al Municipio testear de manera masiva y ahora quedarán cientos de hisopados diarios de marplatenses a la espera, lo cual no permitirá arribar a un diagnóstico claro y oportuno de la situación, sumando la incertidumbre que significa para cada vecino esperar el resultado”, insistió.

Finalmente, Neme planteó que todo esto hace creer que “el sistema público provincial y nacional están abandonando a los marplatenses” y remarcó que la actitud es “totalmente incoherente con lo planteado en todo este tiempo”. “Nadie puede decir que el Municipio no se ocupa de la situación, incluso de temas que no son de su injerencia. Entonces ¿qué más le quieren pedir al Municipio? ¿Cuándo van a asumir que no fueron previsores frente a esta pandemia y que siguen cometiendo errores que ponen en jaque la salud de los vecinos de nuestra ciudad?”, finalizó.

Tras estas declaraciones, el concejal Gutiérrez le respondió a Neme a través de las redes sociales y le pidió que tenga “memoria” y “dejen de mentirle a los vecinos”. El jefe de la bancada recordó cuando el gobierno local prometió testear a 1900 marplatenses que habían vuelto del exterior y “no llegaron a 500”. También mencionó que el equipo de gobierno local prometió instalar 9 centros Covid en distintos puntos de Mar del Plata, pero solo abrieron dos.

A su vez, recordó que habían prometido mantener el Cema abierto las 24 horas, pero en la realidad la decisión que se implementó fue “achicar los horarios” de los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps). “Llegaron 8 millones de Nación pero no saben cómo rendirlos”, agregó.

En un segundo tuit, Gutiérrez dijo que al oficialismo “le cuesta decirnos la verdad y explicarnos sobre la cantidad de casos Covid y sobre los decesos”. “Les cuesta decir la verdad. Memoria, concejal”, finalizó.