Advierten que una apertura económica en Mar del Plata podría "disparar los casos"

Asfixiados por el nivel de endeudamiento y la falta de ingresos, los sectores productivos de Mar del Plata pujan con las autoridades gubernamentales para lograr una mayor apertura económica. Lejos de amesetarse, los contagios de coronavirus en el período en el que la ciudad se mantuvo en fase 3 de cuarentena fueron en aumento y desde el ámbito sanitario advirtieron que "se podrían disparar" los casos si se avanza con nuevas habilitaciones.

Adrián Alasino, director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), alertó que "aumentar mucho la circulación de gente nos puede disparar los casos" y que el sistema de salud no podría dar respuesta. "Cualquier actividad masiva volcada a la calle agravaría el problema. Más personas en la calle, más virus.", razonó.

Lejos de mostrarse en contra de los reclamos de los comerciantes, Alasino indicó que en el caso de que se avancen con nuevas aperturas "se requiere de una propuesta sanitaria diferente a lo que venimos haciendo" y pidió implementar "una batería de herramientas que no vaya en detrimento de la situación sanitaria que está bastante tensa".

Bajo este análisis, el director de la Escuela de Medicina de la Unmdp propuso realizar más cantidad de hisopados, localizar a aquellas personas infectadas que tengan poca sintomatología para cortar la transmisión del virus. "No podemos estar cinco días esperando el resultado de una persona que tiene que ir a trabajar. Tenemos que mejorar la cantidad de testeos y analizar más", enfatizó.

"Entiendo el panorama económico, laboral y a toda la gente. No decimos que no haya que abrir, sino que hay que negociar medidas que tienen que ser flexibles y con acciones más rápidas de salud. Estar en fase 3 como única acción no funciona", agregó en diálogo con 0223 Radio.

Frente a esta situación, Alasino exigió "mayor control y una estricta participación de la ciudadanía, sabiendo que estamos con todas las camas de la ciudad ocupadas". "El sistema lleva cuatro semanas con una tensión importante llegando por momentos a no tener camas. Hay que equilibrar", indicó.

En los 30 días que Mar del Plata lleva en fase 3, Alasino precisó que los casos se duplicaron, hubo más de 200 muertes y el promedio diario de infecciones trepó de 220 a 329. "Esto ha llevado a una ocupación del 90% de todos los sectores y problemas para conseguir personal de salud. Las camas que están libres es porque no hay trabajadores", manifestó.

De cara al próximo mes, el profesional médico estimó que en octubre los números de contagios serán altos, pero alcanzarían cierto amesetamiento, lo que permitiría "oxígenar" el sistema de salud.