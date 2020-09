Capriles convocó a la Unión Europea a supervisar las elecciones del 6 de diciembre

El excandidato presidencial y líder de la oposición de Venezuela, Henrique Capriles, envió este domingo un mensaje a los venezolanos en el que asegura que "comienza una opción" para la ciudadanía con una propuesta que abarca también "a los distintos liderazgos", informó el diario El Universal de Venezuela.

En una misiva que hizo llegar a sus redes sociales, explica que el mensaje incluye !a aquellas fuerzas democráticas que hoy no comulgan con esta decisión (de no descartar las elecciones de diciembre), así como a aquellas que aún están evaluando el futuro de sus acciones y las consecuencias".

"Hay que impedir que se cierren todas las puertas, que terminen con las posibilidades de buscar un nuevo escenario político", explica, agregando que es "la posición que hemos decidido tomar. Y lo hacemos con pleno entendimiento de sus consecuencias y del peso político de lo que algo así implica".



"Lograr las condiciones ideales es nuestro objetivo, pero sabemos que no es una tarea fácil. No lo fue en ninguna oposición histórica. Ni en Chile, ni en España, ni en Argentina, ni en Polonia, ni en Checoslovaquia, ni en Sudáfrica ni en ninguno de los referentes históricos de las transiciones a la democracia. No íbamos a ser la excepción y creerlo sería candidez", indica.

"Cualquier elección debe ser para servirle a nuestra Venezuela, a los intereses supremos de los venezolanos más allá de cumplir también un mandato constitucional. Las elecciones no son para complacer un cálculo político del régimen ni de ningún partido político, ni para buscar una falsa legitimidad. Si la Unión Europea decide aceptar la invitación y venir como observadores con su riguroso protocolo de vigilancia de las condiciones electorales, empezaría un nuevo escenario político hacia el rescate de la conflanza de los venezolanos en la ruta electoral".



Indicó tener la confianza de que, "en el avance de los días, muchos actores sociales y políticos podrán hacer una nueva lectura de los escenarios posibles así como lo esta haciendo cada venezolano en este momento". Afirma tener la convicción de que "eso les permitirá a todos entender esta posición en este momento histórico".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que el 6 de diciembre próximo se realizarán las elecciones para renovar la composición de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) “con pandemia o sin pandemia” de coronavirus.



Por otra lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó que “más de 14.400 candidatos se inscribieron a la campaña electoral con todas las protecciones de bioseguridad” y remarcó que “con pandemia o sin pandemia habrá elecciones en Venezuela”.

“Que nadie nos venga a hablar de suspender elecciones, nadie en el mundo, así o más claro; en Venezuela estamos obligados por la Constitución, llueva, truene o relampaguee, a hacer elecciones el 6 de diciembre”, señaló.