Hace una semana salió de la casa y no volvieron a verlo

Un hombre de 47 años que la semana pasada salió de su casa y no volvió a tener contacto con familiares o allegados es intensamente buscado por la policía. En el marco de una causa por averiguación de paradero se solicita que cualquier información sobre Daniel Antonio Manzo se comunique de manera inmediata al 911.

Según la denuncia que su esposa realizó en la sede de la comisaría sexta, Manzo se retiró el miércoles 2 de su casa en el barrio Jorge Newbery y no volvió a comunicarse. “Se fue cerca de las once de la noche tras sufrir un brote psiquiátrico porque no estaba tomando la medicación recetada”, dijo la mujer en la exposición.

Manzo mide 1,65 metros, es delgado, de tez blanca, tiene el pelo castaño y está casi pelado y al momento de salir de su casa vestía buzo de color azul con un cuello de color celeste claro, pantalón de jean y zapatillas azules. En su brazo izquierdo tiene un tatuaje en el brazo izquierdo de dos caballitos de mar con un corazón en el centro, con una leyenda en la parte inferior que reza “Juntos a la par”.

Más allá de las tareas de recorrida y búsqueda que personal de la comisaría sexta realizó por distintos lugares, aún no pudo darse con su paradero por lo que se solicita que cualquier información se comunique al 911.