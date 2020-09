Alberto Fernández le pidió a la Policía que termine con la protesta: "No todo está permitido a la hora de reclamar"

Después de una intensa jornada de protesta por parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires que se manifestaron en la quinta presidencial de Olivos, el presidente Alberto Fernández envió un mensaje a los efectivos de la Bonaerense a quienes les pidió que pongan fin a la protesta que encabezan hace tres días por una diferencia salarial.

"No está todo permitido a la hora de reclamar. Nos preocupan los patrulleros que dejan de circular y dejan indefensos a ciudadanos honestos. Puedo entender cualquier reclamo, pero no estoy dispuesto a aceptar las formas de la demanda", aseguró el mandatario.

A su vez, Fernández llamó a los uniformados y ex agentes de la fuerza de seguridad a deponer su actitud. "Vamos a buscar una solución a la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar con este modo de protestas. Se los pido amigablemente, no es bueno verlos en ese rol", sostuvo el presidente.

En su discurso, Fernández reconoció en que los efectivos de la Policía Bonaerense "quedaron atrasados en sus salarios". "Todos queremos resolver los problemas de los argentinos, pero vamos a hacerlo respetando la institucionalidad y cumpliendo las reglas de la democracia", expresó.

Tras su mensaje conciliador, Fernández anunció la creación de un Fondo de Fortalecimiento Financiero Fiscal para la administración bonaerense, el cual le quita un punto de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se lo transfiere a la Provincia.

"De una vez por todas tenemos que hacernos cargo de este problema estructural. Es muy difícil si no recomponemos los ingresos de la Provincia. Tenemos que buscar los recursos en una situación fiscal muy delicada", apuntó el presidente rodedado de distintos dirigentes del Frente de Todos y otros de Juntos por el Cambio.

"La Ciudad de Buenos Aires seguirá recibiendo lo que necesita para las fuerzas de seguridad. Pero ese punto de exceso, se destinará a este fondo para la provincia de Buenos Aires", explicó Fernández.

En ese marco, Fernández sostuvo que también espera que ese dinero pueda ser "destinado a recomponer el salario de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires".