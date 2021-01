Punto final para el ciclo de Hoyos en Aldosivi

El ciclo de Ángel Guillermo Hoyos como director técnico de Aldosivi llegó a su fin. A un partido de culminar la participación en la Copa Diego Maradona, el jueves a las 17.45 ante Defensa y Justicia (reprogramado por los contagios de coronavirus de su rival), el entrenador dejó su cargo. Por estas horas, se negocia la forma de su salida.

La primicia la dio en redes sociales el periodista César Merlo (TyC Sports) en las últimas horas del sábado. Incluso deslizó que Julio César Falcioni -amigo personal de años del empresario y presidente José Moscuzza, actualmente de veraneo en la ciudad- es el apuntado a ocupar el cargo. 0223 pudo corroborar toda esta información luego con fuentes cercanas a la dirigencia. Y el club oficializó la salida a las 13:07: "Hoyos ya no es el técnico profesional del Club Atlético Aldosivi luego que de común acuerdo las partes decidieran interrumpir el vínculo que los unía", indicaron. "A su vez, la comisión directiva hace público su agradecimiento al técnico saliente por la entrega y profesionalismo puesto de manifiesto en su estada en el club", agregaron.

Hoyos se va de Aldosivi con 26 partidos dirigidos, 8 victorias, 14 derrotas y 4 empates.

Con una racha adversa de seis partidos sin ganar producto de un muy bajo funcionamiento como equipo, y un plantel sin grandes nombres, el director técnico fue despedido por la cúpula dirigencial encabezada por el presidente José Moscuzza. El exColo Colo de Chile tenía contrato hasta diciembre de 2021. Aldosivi entrenará este lunes por la tarde, y estará Favio "Yagui" Fernández -exayudante de Gustavo Álvarez y ahora entrenador de la reserva-

Hoyos fue presentado formalmente como entrenador de Aldosivi el 14 de octubre de 2019, en reemplazo de Gustavo Álvarez y con el equipo que había caído abruptamente a la zona de descenso, pese a que en la previa al torneo acumulaba un buen promedio. Se lo conocía por ser un trotamundos como DT, y la "chapa" de haber trabajado en la Masía de Barcelona cuando Lionel Messi todavía no había debutado en el club catalán. Además, por haber jugado con Diego Armando Maradona en la Selección argentina juvenil.

Seis días después de su presentación, debutó con una victoria 1-0 ante Defensa y Justicia en el Minella (gol de Federico Andrada).

Sin embargo, de inmediato sufrió una racha adversa de cuatro derrotas ante Godoy Cruz de Mendoza, River, el Gimnasia de Maradona (0-3) y Rosario Central (1-5). El equipo se repuso y terminó el año con un buen empate ante Independiente y una victoria ante Colón en Santa Fe. Con un estilo particular -no jugó partidos en las pretemporadas, a los jugadores les confirmó siempre las formaciones al llegar a los estadios-, esquemas tácticos que fueron variando, mucha cercanía con el jugador, Hoyos encaró el 2020 con el objetivo de mantener a Aldosivi en primera. El estreno fue ante Lanús, 2 a 1, el 24 de enero, partido que significó la última victoria de Aldosivi en el Minella hasta el presente. Con un rendimiento irregular, el elenco del Puerto se hizo muy fuerte como visitante (le empató a Vélez, venció a Banfield y Huracán). Y llegó a la Copa de la Superliga fuera de la zona de descenso. Derrota ante Racing y suspensión del fútbol por la pandemia.

Para la actual temporada, particular por el contexto, intentó conformar el equipo con una base que se mantuvo y jugadores que fueron contratados sin demasiado cartel. Aldosivi nunca llegó a jugar bien. Perdió cinco de seis partidos como local, ganó en canchas de Argentinos, Estudiantes y Patronato de Paraná. Pese a los resultados adversos, el vínculo de Hoyos con los jugadores no pareció desgastarse. Pero dentro de la cancha, no hubo respuestas.

El próximo torneo comenzará el 14 de febrero, con dos grupos de 13 equipos que jugarán 12 fechas. Aldosivi, con nuevo DT, intentaría rearmar el plantel con algunos jugadores más importantes.

Los números de Hoyos en Aldosivi

-Superliga 2019/2020: 14 partidos jugados: 5 triunfos, 7 derrotas y 2 empates; 14 goles a favor; 23 goles en contra.

-Copa de la Superliga 2020: 1 derrota (3-4 ante Racing)

-Copa Diego Maradona 2020/2021: 10 partidos, 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas. 7 goles a favor, 14 goles en contra.

-Copa Argentina: 1 partido, 1 derrota (eliminación ante Talleres de Remedios de Escalada, 1-3)

Totales: 26 partidos dirigidos, 8 victorias, 14 derrotas y 4 empates; 25 goles convertidos; 44 goles recibidos. Efectividad: 35,89 %.