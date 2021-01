Desesperada búsqueda de Theo, un yorkshire que desapareció en Acantilados

Theo es un Yorkshire mini de pelo corto que está pronto a cumplir ocho años y no conoce la vida fuera de la familia que lo adoptó cuando tenía dos meses. El martes, salió a la vereda de su domicilio en el barrio Acantilados junto a su humano y no regresó. Desde entonces la familia inició una campaña para encontrarlo ofreciendo una recompensa a quien aporte datos precisos del paradero del animal.

“Salieron a sacar las pinturas porque estaba mi marido por empezar a pintar afuera, y salieron los dos perritos a la vereda a hacer sus necesidades. Y cuando los quiso entrar solo estaba la perrita sola”, relató Noelia, la propietaria de Theo a 0223.

Según explicó la mujer, desde entonces iniciaron una campaña de búsqueda que incluye una recompensa económica a quienes aporten datos certeros sobre el paradero de Theo. “Necesitamos saber cómo esta´”, dijo a mujer tras relatar que el grupo familiar está afectado por la desaparición de la mascota.

“La persona que tiene a Theo tiene que saber que cuando baja la temperatura, en cualquier época del año, él tiene frío y hay que abrigarlo”, dijo tras señalar que , si bien no padece ninguna enfermedad crónica, Theo, como cualquier Yorkshire tiene un aparato digestivo delicado y se descompone y padece reacciones alérgicas si no ingiere el alimento balanceado indicado “Además le gusta el pollo hervido con huevo y queso. No come fritos ni harinas”, especificó Noelia.

Quienes tengan datos de Theo pueden contactarse con Noelia al 2235172847