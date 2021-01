Por el alerta meteorológico, recomiendan mantenerse en lugares seguros

Luego que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emita un alerta por fuertes vientos y posibilidad de tormentas eléctricas, desde el Municipio brindaron una serie de recomendaciones para que los marplatenses eviten los inconvenientes que pueden llegar a generarse por el fenómeno climático.

Entre ellas, las autoridades comunales recomiendan evitar el desplazamiento durante la tormenta así como tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

En caso de registrarse fuertes vientos, evitar circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros. No hacerlo en construcciones aisladas, ni debajo de árboles, tampoco cerca de alambrados.

Además, las autoridades aconsejan circular con el vehículo únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de las calzadas, así como no dejar en los balcones o terrazas elementos que por acción del viento puedan dañar a terceros, como macetas, sillas u otros objetos.

Por último indican que es conveniente retirar de la calle todo aquel elemento que pueda obstruir las bocas de tormenta; no arrojar residuos en la vía pública, sacar la basura en los horarios indicados para cada barrio y colocar las bolsas de residuos sobre la acera para facilitar un mejor escurrimiento de las aguas.