El 25% del personal de salud de Mar del Plata no quiso vacunarse contra el Covid

Pasados más de 21 días del inicio de la vacunación contra el coronavirus al personal de salud de Mar del Plata, alrededor del 25% de los profesionales rechazaron inmunizarse con la Sputnik V.

"Hubo entre un 20 a 25% que manifestaron su voluntad de no hacerlo. En realidad el argumento puede ser muy técnico y hasta ideológico, con lo cual, simplemente fuimos respetuosos con ese listado hecho por las clínicas o del mismo hospital. Se los convocó y dijeron que no. No ahondamos en motivos", sostuvo en diálogo con 0223 Radio, Gastón Vargas, titular de Zona Sanitaria VIII.

El responsable del sistema sanitario de General Pueyrredon y otros 15 municipios, detalló que "en la primera tanda que correspondía a las 123.000 vacunas, a la región Sanitaria VIII han llegado aproximadamente 8.000 vacunas, a General Pueyrredon 2.400 vacunas dentro del equipo de salud, priorizando terapia intensiva, cuidados intermedios, guardias y los que estaban más expuestos por el Covid".

Asimismo, el funcionario de la cartera sanitaria bonaerense, añadió que "se va a tratar en todo febrero de vacunar a todo persona de riesgo mayor de 18 años y entendemos que es ese momento ya va a estar la autorización de la Anmat para los mayores de 60 años, donde Ioma en ciudades grandes como aquí o en Necochea, va a tener con algunas bocas de vacunación", precisó.

Las personas que tuvieron Covid también deben vacunarse

En relación a la vacunación, Vargas aclaró que las personas que hayan tenido coronavirus "también deben vacunarse porque no hay evidencias de cuanto pueden durar esos anticuerpos".

Asimismo, planteó que "la segunda dosis de las 2238 personas efectivamente vacunadas, estimamos que van a llegar sobre el fin de semana y cómo es una vacunación nominal porque sabemos a quien se le aplicó la primera dosis, a un ritmo de 100 personas por día, en 10 días estaría con el esquema completo de vacunación", estimó.

"Sobre el fin de mes irán a buscar 4.700.000 dosis que estimamos que en la provincia serán 1.500.000 o más y en función de eso, empezar con la logística en escuelas y con los insumos, que se sacan de la página vacunatepba.gba.gob.ar, si o sí. En General Pueyrredon se inscribieron solo 43.000 personas, un número interesante pero no contundente, porque serían cerca de 300.000 personas. Le pedimos a la gente, aunque sea docente, policía o personal de salud, que se anoten porque es el número que nosotros tenemos para diagramar el operativo", completó.

Asimismo, el jefe de Zona Sanitaria VIII valoró "la reacción de la comunidad" ante la baja de casos, cuya crecimiento en su momento "fue por un relajamiento por las fiestas". "Vemos nuevamente personas en la calle con tapabocas, en las playas con distanciamiento y eso fue producto de ver que el relajamiento, el aumento de casos fue proporcional", razonó.