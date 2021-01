Docentes advierten que las escuelas que no cumplan los protocolos no arrancan las clases

En el marco del anuncio que hicieron este mediodía los principales gremios docentes de Mar del Plata, por el inminente inicio del plan de vacunación contra el coronavirus a los maestros, desde el Suteba y el Sadop advirtieron que si una escuela no cumple con los protocolos, no arrancará el ciclo lectivo.

"Nos queremos correr de ese debate falso de presencialistas y no presencialistas. Para que se dé una determinada presencialidad, tiene que ser cuidada y con la aplicación de los protocolos. En aquellas escuelas de la provincia de Buenos Aires que no estén dadas las condiciones de infraestructura, o de medio ambiente y de trabajo, no se va a empezar", advirtió en declaraciones a 0223, Gustavo Santos Ibáñez, secretario general del Suteba General Pueyrredon.

En la misma línea, Adriana Donzelli, titular del Sadop local, añadió que "el sector privado, como parte del sistema educativo, comparte esta postura y lo hemos dicho desde el principio. Acá la cuestión prioritaria es la salud pero también el compromiso muy fuerte de sostener el servicio educativo", remarcó.

"Esto hace que hagamos todo lo posible para asegurar las condiciones de seguridad sanitaria. No queremos generar falsas expectativas pero decirles que estamos trabajando fuertemente para cuando estén dadas la condiciones en la gestión estatal y privada, podamos ir retomando esa presencialidad que seguramente será gradual, por etapas y de una manera muy diferente a la que la conocíamos", evaluó.

Por su parte, Ezequiel Navarro, titular de ATE Mar del Plata, cuestionó que "los que hoy están pidiendo la presencialidad, son los que cerraron escuelas, los que planteaban que no había que caer en la escuela pública y los que tienen dos muertos de trabajadores de la educación en su gestión".