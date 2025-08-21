Perdió el control de la moto en la ruta 11, cayó al asfalto y se mató

Un hombre que manejaba una moto en la ruta 11 en inmediaciones de Santa Clara del Mar murió el miércoles a la noche tras perder el control del rodado por causas aún no establecidas y golpear contra el asfalto.

Personal del área Vial de Vivoratá se hizo presente en lugar -a la altura del kilómetro 496 de la ruta 11- y confirmó junto a personal médico de Santa Clara el deceso del hombre de unos 30 años que aún no pudo ser identificado. "La moto no tenía patente y tampoco pudo leerse el número de cuadro", señalaron fuentes oficiales.

Ocurrió a pocas cuadras del acceso a Santa Clara del Mar.

Al momento del siniestro, del que no habría participado otro vehículo, la ruta estaba mojada: personal de Aubasa realizó una señalización en la zona ante la reducción parcial del rodado mientras que Policía Científica hizo distintas pericias en el lugar.

Las actuaciones quedaron a cargo de fiscalía de Delitos Culposos que dispuso la formación de una causa por homicidio culposo, la realización de autopsia y de pericia mecánica en el rodado.