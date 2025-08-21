Perdió el control de la moto en la ruta 11, cayó al asfalto y se mató
Sucedió el miércoles a la noche en la ruta 11, cerca del ingreso a Santa Clara del Mar. La víctima aún no fue identificada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre que manejaba una moto en la ruta 11 en inmediaciones de Santa Clara del Mar murió el miércoles a la noche tras perder el control del rodado por causas aún no establecidas y golpear contra el asfalto.
Personal del área Vial de Vivoratá se hizo presente en lugar -a la altura del kilómetro 496 de la ruta 11- y confirmó junto a personal médico de Santa Clara el deceso del hombre de unos 30 años que aún no pudo ser identificado. "La moto no tenía patente y tampoco pudo leerse el número de cuadro", señalaron fuentes oficiales.
Al momento del siniestro, del que no habría participado otro vehículo, la ruta estaba mojada: personal de Aubasa realizó una señalización en la zona ante la reducción parcial del rodado mientras que Policía Científica hizo distintas pericias en el lugar.
Las actuaciones quedaron a cargo de fiscalía de Delitos Culposos que dispuso la formación de una causa por homicidio culposo, la realización de autopsia y de pericia mecánica en el rodado.
