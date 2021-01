Le prendieron fuego la casa y murieron sus dos perros: pide ayuda

Dos perros calcinados fue el saldo que dejó un incendio que se desató el lunes pasado en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán de Mar del Plata, además de numerosos daños materiales. La víctima denuncia que fue un hecho de vandalismo y pide ayuda para reconstruir su casa.

Todo ocurrió el domingo por la noche cuando Sabrina se acercó a su vivienda en la que habitaba su hermano Javier, quien utilizaba la casa como taller mecánico. Cuando ingresó advirtió que le habían robado algunas de sus pertenencias, por lo que decidió radicar la denuncia.

Poco después de regresar de la comisaría decimoquinta, en la madrugada del lunes, mientras se encontraba en la casa de una vecina, advirtió un incendio que consumía su casa donde se encontraban sus dos perros que murieron calcinados. Además, el fuego destruyó un auto Renault 12 que era propiedad de un cliente de su hermano.

"Ahora mi hermano no tiene dónde estar. Tenía la construcción hecha. Me prendieron fuego todo, lo único que me quedó es la construcción parada", explicó Sabrina a 0223.

Ante esta situación, la mujer pide ayuda para reconstruir su casa. Quienes quieran colaborar con algunos elementos de construcción para hacer un techo y el piso pueden comunicarse con Sabrina al +2233017911.