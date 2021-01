Con foco en la registración y los protocolos, presentaron el Operativo Verano

Con el foco puesto en la registración de los trabajadores y el cumplimiento de los protocolos en el marco de la pandemia de coronavirus, la ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, presentó este lunes en Mar del Plata el Operativo Verano.

La integrante del Ejecutivo bonaerense explicó que el programa busca "proteger a los trabajadores" y difundir las políticas del Ministerio de Trabajo de la Provincia. "Apuntamos a la prevención y a la reparación de derechos. No tenemos un objetivo recaudatorio, sino que los derechos laborales se cumplan", sostuvo.

"Vamos a apuntar a lo más básico: la registración y sobre todo cuidar la salud de los trabajadores. Aún en situación de pandemia, hay cosas que no pueden dejarse de lado", ratificó Ruiz Malec.

"Venimos de varios meses en los que no se pudieron realizar actividades y en los que la formalidad bajó. El que tiene un trabajo lo pudo preservar de mejor manera y el que tenía uno informal no pudo ejercerlo y se lo ayudó con una transferencia de ingresos directa. Queremos evitar que en la medida en la que la actividad repunte no sea a costa de los derechos laborales", agregó.

Para la funcionaria del Gobierno que dirige Axel Kicillof "la registración es un problema de todas las temporadas", principalmente en los trabajos estacionales. "Es un problema que arrastramos desde que cambió el modelo económico a mediados de los 70, cuando se hizo más masivo el empleo no registrado de subsistencia", reparó.

En este marco, la ministra de Trabajo bonaerense reconoció "cierto relajamiento" en las medidas de prevención en medio de la pandemia de coronavirus y remarcó que "en general cuando los casos aumentan el riesgo de que se sature el sistema de salud termina haciendo colapsar la economía de cualquier forma".

"Lo primordial es cuidar la salud. La economía se cae igual si se satura la salud. Respetar los protocolos es importante para que pueda seguir funcionando la economía", razonó al finalizar.