Captura los paisajes de Mar del Plata con un drone y sus fotos se vuelven virales en redes sociales

Al atardecer o al amanecer. De un campo o de la playa. Hace algunas semanas, en redes sociales circulan distintas tomas aéreas que retratan los diferentes paisajes que ofrece Mar del Plata. El autor de las fotos que maravillan a cientos de internautas es el fotógrafo y filmaker Juanchi Ugalde.

Juanchi se dedica a la fotografía hace 12 años. "Empecé a sacar un día que estaba aburrido en el campo de mi abuelo y me dieron una cámara. Ahí me enamore de la fotografía", cuenta a 0223.

Su obnubilación por la fotografía era tal que en el último año del secundario eligió que le regalaran una cámara Canon T2I en lugar de irse de viaje de egresados con sus compañeros de curso. "Era una cámara semiprofesional intercambiable que estaba bien para empezar", rememora.

"A partir de ahí no paré más. Me encontré con la profesión de mi vida", evoca Juanchi, de 27 años. "Empecé con esa cámara y después arranqué a sacar fotos analógicas. Me fui armando mi propio equipo y ahora soy profesional", comenta el joven que también incursionó en la realización audiovisual, filmmaking y creación de contenido.

A pesar de que últimamente está más abocado a crear contenido audiovisual para publicitar marcas o cubrir algún evento, Juanchi siempre se hace el tiempo libre necesario para tomar su drone e ir a retratar los momentos mágicos que regala La Feliz desde distintos puntos de la costa para volcarlos a sus redes sociales.

Las fotos de Mar del Plata que captura desde el aire son las que más se viralizan. "A la gente le gusta ese material. Me gustan los atardeceres o los días nublados. Hay colores lindos. La ciudad se enciende y está bueno para sacar", asegura.

El Ente Municipal de Turismo (Emtur) y distintas cuentas se hicieron eco de sus publicaciones que maravillan a cualquiera. En sus cuentas oficiales comparte todos los materiales que produce y también ofrece a la venta cuadros de los mejores paisajes que se convirtieron en un pequeño ingreso para su economía.

"Las enmarco, las vendo con vidrio y bordes de madera. El papel fotográfico es de alta calidad", asegura. Los precios oscilan entre los $2.870 y $12.500. "Me gusta que la gente tenga cuadros para decorar su casa, no lo hago para ganar plata", agrega.

"Quiero agradecer a la gente que apoya mi arte comprando cuadros, dejando comentarios, dándole like o difundiendo. Hace que mi trabajo lo vea más gente y crezca", confía.