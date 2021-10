Tras los rumores, Berni reconoció que tuvo "una fuerte discusión" con Máximo Kirchner

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, negó que se haya tomado a golpes con el diputado nacional Máximo Kirchner, aunque reconoció que mantuvieron un “fuerte” cruce debido a las “diferencias” en conceptos “electorales”.

“Máximo Kirchner no me agarró del cuello. Sí discutimos, en el peronismo se discute y fuerte, más cuando hay confianza de por medio. Sería deshonesto decir que no discutí muy fuerte con él. Ahora, de ahí a agarrarlo del cuello y todo eso, no es lo que sucedió y no es la versión correcta”, manifestó Berni.

En ese sentido, puntualizó en qué contexto se produjo uno de esos cruces. “En ese momento de la discusión la información era que estábamos ganando por siete puntos (en las Paso). Discutíamos porque tenemos una visión táctica totalmente distinta”, explicó al canal A24.

“Si bien estratégicamente tenemos el mismo pensamiento de modelo de país electoralmente tenemos diferencias. Sí, las tengo, y ¿cuál es el problema?”, preguntó desafiante. Sobre el líder de La Cámpora e hijo de la actual vice Cristina Kirchner, Berni agregó: “Máximo es de las personas más importantes y preparadas de nuestro espacio político”.

Pese a ese concepto elogioso, rápidamente se distanció. “No tenemos relación ni administrativa y además en el peronismo se discute. No digo todo que sí. Ideológicamente me siento identificado con La Cámpora. Mi jefa es Cristina, eso está claro”, indicó.

Acerca de ese espacio, el titular de la cartera de Seguridad manifestó: “No es una cuestión de que La Cámpora me caiga bien o no. Yo creo en la representación, estaba totalmente convencido de que teníamos que hacer una interna”. Y añadió: “Me parece que era la mejor manera de ordenar no solamente hacia afuera sino hacia adentro”.

Cabe recordar que Berni presentó una lista a legisladores en la segunda sección electoral, pero luego la terminó bajando ante el pedido de referentes del espacio. Tras asegurar que “en la política hay mucha mezquindad”, ejemplificó: “Cuando hay que pasar por la ventanilla a cobrar, todos pasan, pero cuando hay que poner las cartas sobre la mesa, jugar y ver los votos que cada uno tiene muchos esconden las cartas”.