Atilio Veronelli: "A través del humor podemos hacer pensar al público de manera exorcizante"

Este sábado, el actor y director teatral Atilio Veronelli se encuentra en la ciudad para dictar dos seminarios de actuación y presentar su obra “Parejas desparejas” en las que alterna microteatro y café concert.

Previo a la realización de ambas actividades, el actor habló con 0223 sobre el rol de la cultura en pandemia, el cambio en el paradigma del humor y analizó las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional para reactivar el sector que integra.

“Para hacer nuestro trabajo, necesitamos normalidad”, dijo Veronelli al tiempo que reconoció que, desde el inicio de la pandemia, no tiene reacción del público ya que, pese a la posibilidad de realizar funciones por streaming, no tuvieron la “salida” esperada. “Estamos tratando de acostumbrarnos. el streaming, es algo que le sirve a muy pocos humoristas y a los cantantes en general. A nosotros, los artistas independientes, no. No hubo salida, necesitamos la normalidad para hacer nuestro trabajo”, dijo.

En esta línea y consultado sobre cómo sobrellevaron el parate generado por la pandemia de coronavirus, Veronelli indicó que los actores independientes vivieron situaciones críticas. “La verdad es que la hemos pasado pésimo. Si de algo sirvió la pandemia fue para que se ponga al desnudo el rol que la cultura tiene en la sociedad que es totalmente displicente. No escuché a nadie de la Asociación Argentina de Actores proponer algo”, disparó el actor.

En este sentido consideró que faltaron elementos oficiales que generen puestos de trabajo para os artistas. “Si la Televisión Pública hubiese dedicado una hora diaria para poner historias cortas, se generaría mucho trabajo de guionistas, directores y actores que no serian los 20 que trabajan siempre. Habría buenos actores y variedad. Pero no hay propuestas. La solución es más fácil, pero no hay patriotismo. Ser patriota no es que te guste el himno, sino que te guste quienes están a tu lado”, dijo.

Respecto a la aplicación “Más cultura” a través de la cual jóvenes beneficiarios de programas sociales podrán recibir 5.000 pesos por semestre para acceder a actividades y bienes culturales, el cómico opinó que es “una buena idea, optimista pero más electoralista que otra cosa. Sabemos que no sirve aunque por el momento queda bien”, consideró al tiempo que resaltó que de un gobierno que es la oposición a una derecha recalcitrante “uno espera mas, si no es un macrismo con mejores formas”, indicó.

Por último, e cómico opinó sobre los cambios en la sociedad que derivaron en un cambio en la forma de hacer humor. "Creo que a través del humor podemos hacer pensar al público de manera muy relajada, directa y exorcizante", dijo al tiempo que señaló que en el último tiempo lo que se cuestiona, dentro del rubro en el que se desempeña, "es el feminismo", dijo. "Aunque a mí no me caiga bien, hemos tenido la suerte de tener a Moria Casan que fue un aporte mucho mas efectivo al feminismo que el que puede hacer una mujer que te escracha en la puerta del teatro", concluyó.