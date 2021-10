Macri no se presentará a indagatoria por las escuchas a familiares de las víctimas del ARA San Juan

Es la segunda vez que Macri no cumple con la citación a indagatoria por las escuchas ilegales a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Foto: 0223.

El ex presidente Mauricio Macri regresó este martes al país pero no se presentará mañana a prestar declaración indagatoria en la causa que se le sigue por supuesto espionaje ilegal sobre los familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan.

Este martes, Macri se reencontró con su equipo de asesores y con su abogado Pablo Lanusse, que horas antes había estado en Dolores leyendo el expediente, y fue allí que terminaron de cerrar la estrategia –aún no concretada- de presentar un escrito para pedir una nueva postergación de la indagatoria.

A pesar de que dejó trascender que no se presentará a la indagatoria, hasta esta tarde la defensa de Macri no había presentado ningún escrito ante el juez federal de Dolores, Martín Bava, según replicó la agencia de noticias Télam.

Según publicó Infobae, la defensa recusará al juez Bava. La estrategia del ex presidente apuntará a lo que entiende son motivaciones políticas frente a su imputación.

Esta será entonces la segunda vez que no cumpla con la citación. La primera fue el 7 de octubre pasado, cuando el ex jefe de Estado no podía asistir porque estaba afuera del país y hubo una seguidilla de búsqueda de domicilios para notificarlo de la convocatoria.