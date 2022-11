ARA San Juan: piden revocar el sobreseimiento a Macri por espionaje ilegal a familias de víctimas

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Raul Pleé, pidió revocar el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por supuesto espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre del 2017.

Lo hizo en un dictamen entregado al máximo tribunal penal federal del país que debe revisar esa decisión tomada por la Cámara Federal porteña, en base a apelaciones de las querellas del caso, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

Pleé mantuvo la apelación del fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Aguero Iturbe, y consideró que la resolución que sobreseyó a Macri y a los ex responsables de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, debe ser revocada porque tuvo una "fundamentación aparente" y resultó "prematura".

Macri, los ex funcionarios y ex agentes de la AFI fueron sobreseídos por la sala I del Tribunal intermedio de apelaciones con sede en Comodoro Py 2002. Ese Tribunal revocó el 15 de julio último los procesamientos dictados a todos por el juez federal de Dolores Martín Bava en diciembre del año pasado porque consideró que no hubo delito.

Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia argumentaron que se trató de tareas de inteligencia justificadas en la necesidad de garantizar la protección del entonces Presidente de la Nación, como parte de la llamada "avanzada presidencial".

Ahora, el fiscal ante Casación sostuvo por el contrario que "no ha logrado acreditarse que estuviéramos frente a tareas tendientes a neutralizar cualquier riesgo de seguridad", entre ellas "las movilizaciones frente a las visitas presidenciales, ni menos aun que fueran observaciones de campo superficiales frente a manifestaciones en las inmediaciones de la Base Naval y de la Prefectura Naval".

"No se han señalado motivos que permitan tener por cierto que existía un serio riesgo a la seguridad del edificio de jurisdicción de una fuerza de seguridad" durante las convocatorias de familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento ocurrido en noviembre de 2017, advirtió Pleé.

Por otro lado, consideró que no se cumplió con la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y que la lectura del fallo apelado "no permite apreciar que se hayan extremado los esfuerzos para identificar a la totalidad de víctimas conformadas por el colectivo general de familiares y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y de los buques pesqueros “Rigel” y “El Repunte”. Estos dos últimos se hundieron tras zarpar de Mar del Plata y también hay denuncias sobre seguimientos a familiares de las víctimas.

"Las víctimas tienen derecho a solicitar ser escuchadas antes de una decisión como la adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, que dispuso el sobreseimiento de los imputados", aseveró.

Todo ello pone "aún más en evidencia que la decisión que aquí se critica resulta anticipada, pues existen medidas pendientes de realización, de modo que se torna patente la arbitrariedad señalada".

La decisión sobre esta causa está a cargo de los camaristas de Casación Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Angela Ledesma. Entre los hechos que se investigan en esta causa está el seguimiento de personal de la AFI a Malvina Vallejos, hermana del tripulante del ARA San Juan Celso Vallejos, el 15 de enero de 2018 a las 19.20, cuando se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata, en ocasión de celebrarse la misa por los dos meses de la desaparición del submarino.

En aquella oportunidad, a Vallejos le sacaron fotos junto a las demás personas que se encontraban allí y acompañaron las imágenes con un informe que quedó en el registro de los archivos de inteligencia de la AFI. Esta causa tramitó ante la Justicia federal de Dolores hasta fines del 2021 cuando la Cámara de Casación Penal decidió que pasara a los tribunales federales de Comodoro Py.